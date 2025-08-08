哈萨克斯坦工程师启动里海海底通信线路勘察工作

一艘配备专用设备的勘察船已从位于阿克套的鲍京港（Баутин）启航。船上载有专业团队，负责研究海底地形和土壤成分，同时排查拟定线路是否存在障碍物。该线路将连接阿克套与阿塞拜疆的苏姆盖特市。

与此同时，阿塞拜疆方面也在进行类似的海底勘察工作。两国早在两年多前就签署了海底电缆铺设协议，旨在打造一条连接亚洲与欧洲的直接数据传输通道。

据估算，这条通信线路的数据传输能力将高达每秒400太比特。哈萨克斯坦数字发展、创新与航空航天工业部表示，项目预计将于明年年底完工。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部管理局负责人阿扎马特·谢里克塔耶夫表示：

“此前，哈萨克斯坦的互联网流量大多需通过其他国家中转。里海海底光纤通信线路（VOIP）将为亚洲与欧洲提供一条更短、更直接的数据传输路径。这不仅能增强哈萨克斯坦在数据传输领域的独立性，减少对国外电信通道的依赖，还为未来新增分支线路、强化地面基础设施及提升计算能力奠定了基础。”

值得一提的是，跨里海光纤通信线路是哈萨克斯坦与阿塞拜疆的联合项目，计划通过里海海底铺设光缆。根据协议，项目预计于2026年下半年完工。

【编译：木合塔尔·木拉提】