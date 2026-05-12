伊朗公布对美谈判核心诉求：要求停止军事行动并保障海上安全

（哈萨克国际通讯社讯）伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加伊近日表示，德黑兰方面并未向美国提出任何“特殊让步”要求，伊朗当前的核心诉求完全合理，包括停止军事行动以及终止针对伊朗船只的“海盗行为”。

巴加伊批评美国在谈判中仅依据以色列领导层立场提出单方面且缺乏依据的要求。

他指出，确保船只安全通过霍尔木兹海峡，以及推动黎巴嫩和整个地区实现和平，并非“不合理要求”。当前，伊朗最关注的问题是阻止任何形式的战争升级，并维护波斯湾及霍尔木兹海峡航运安全。此外，伊方还要求停止针对美国商船的非法行动。

在核问题方面，德黑兰表示，关于核计划及铀浓缩问题的具体决定将在适当时候作出。巴加伊称，该议题将在“时机成熟时”再展开讨论。

据了解，今年5月初，伊朗曾向美国提交一份包含14项内容的和平方案，主要涉及停火、互不攻击保障、解除海上封锁、归还伊朗被冻结资金，以及撤出驻扎在周边国家的美军等内容。

伊方提出，希望在30天内解决上述问题，并强调其目标并非短暂停火，而是彻底结束冲突。

不过，美国总统唐纳德·特朗普此前将伊朗方案形容为“不可接受”，并拒绝采纳。对此，德黑兰方面表示，并不在意特朗普的相关表态。

与此同时，有消息人士透露，伊朗与美国代表可能于本周在伊斯兰堡重启谈判，双方或已接近达成一项“重大协议”。

特朗普近日也曾表示，美伊谈判进展“良好”，并称伊朗已同意放弃核武器，暗示双方达成协议的可能性正在上升。

目前，美伊双方仍维持今年4月达成的临时停火协议。不过，上周双方仍互相发动军事打击，显示地区局势依然存在较大不确定性。

【编译：木合塔尔·木拉提】