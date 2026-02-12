哈萨克斯坦公布新宪法草案 将于3月15日举行全民公投

据宪法改革委员会介绍，针对国家根本法的修改只能通过全民公投方式实施。2026年2月11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，决定就通过新宪法问题于2026年3月15日举行共和国全民公投。

如新宪法获得通过，将自2026年7月1日起生效，现有议会将自该日起终止其职权。同时，在全民公投中宪法通过之日将被确定为国家法定节日——“哈萨克斯坦共和国宪法日”。

新宪法草案全文可点击这里查阅。

改革背景与草案形成过程

此次宪法改革源于总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于建立一院制议会的倡议。2025年9月8日，总统在向全国发表年度国情咨文时首次提出该构想，强调其目标在于系统性推进政治体制现代化，并在人工智能时代为国家社会经济持续发展创造更有利的制度环境。

2025年10月8日，总统签署命令成立议会改革工作组，成员包括知名法律专家、学者以及政党和社会组织代表。与此同时，公民通过e-Otinish和eGov门户网站积极提交意见建议。工作组在数月内系统梳理并研究了2000余条建议。

2026年1月举行的第五届国家库鲁尔泰大会上，总统对社会各界提出的意见进行了总结，并阐述了改革的总体构想。鉴于公众讨论显示修宪内容涉及范围广泛，远超最初预计的约40条条文，国家元首于2026年1月21日签署总统令，正式成立宪法委员会。

宪法委员会由130名成员组成，包括国家库鲁尔泰成员、知名法学家、中央国家机关官员、媒体负责人、地方议会主席、地区公共委员会代表以及专家学者，涵盖全国各社会群体和地区。委员会由宪法法院院长埃尔维拉·阿齐莫娃担任主席，国家国务顾问叶尔兰·卡林和副总理兼文化与信息部长阿伊达·巴拉耶娃担任副主席。

委员会在公开透明的框架下开展工作，会议通过网络平台和社交媒体直播，广泛吸纳社会意见。通过eGov和e-Otinish平台共收到约1万条公民建议。经系统研究和综合论证，多项建设性意见被纳入最终草案文本。

草案主要内容概述

新宪法草案强调国家主权、独立、单一制和领土完整等不可动摇的基本价值，确立“公正的哈萨克斯坦”“法律与秩序”理念，并明确国家权力的唯一来源和主权主体为哈萨克斯坦人民。

草案在人权保障方面作出重要强化，首次在宪法层面明确公民在数字环境中的权利保护，并单设条款规范律师制度与法律援助。文本突出以人为本的发展理念，强调人力资本、教育、科学、文化与创新的重要性，明确国家未来发展依托公民成就而非单一资源优势。

在制度架构方面，草案提出设立由145名议员组成的一院制议会——“库鲁尔泰”，议员通过比例代表制选举产生，任期5年。同时引入副总统制度，并设立新的国家对话平台——哈萨克斯坦人民委员会。

草案还进一步明确政教分离原则，确认教育体系的世俗性质，并将婚姻界定为男女双方自愿、平等的结合，强调对传统价值与妇女权利的法律保障。

总体而言，新宪法草案标志着国家制度架构向新的宪政模式转型，旨在提升政治机构运行效率，巩固国家治理体系，并为哈萨克斯坦未来长期发展奠定制度基础。

根据既定程序，新宪法是否通过，将由全国公民在2026年3月15日举行的共和国全民公投中作出最终决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】