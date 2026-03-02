总统办公厅：新宪法全民公投意义重大 总统亲自深度参与文本起草

阿依别克·达德巴伊指出，目前围绕新宪法草案的公投筹备工作正在紧锣密鼓推进。鉴于此次公投对国家发展方向及公民权利保障具有关键意义，必须严格遵守各项法律程序，确保所有法律规范得到全面、准确执行。

他强调，中央公投委员会将在组织和监督过程中发挥关键作用。与此同时，各国家机关的首要任务是为投票工作提供完善的基础设施保障，妥善组织各投票站运作，特别是为残障人士创造便利条件，确保公投过程公开、公平、有序进行。

达德巴伊透露，总统对新宪法草案文本的起草工作给予高度重视，并专门安排时间深度参与相关工作。总统本人认真阅读并细致研究来自公民、专家群体及社会组织提出的建设性意见。在此基础上，他与顾问及专家团队共同对宪法序言、各章节及条款进行撰写和反复修改。

据介绍，在过去半年中，总统几乎每周至少一次与议会改革工作组成员举行会晤，随后又与宪法委员会负责人进行讨论，部分会议持续时间超过一小时，充分体现了相关工作的高强度与高效率。

达德巴伊表示，尽管总统日程繁忙，但仍对宪法草案文本的制定投入大量精力。总统办公厅相关负责人证实，总统甚至在夜间亲自审阅和修改文本。

他指出，新宪法草案充分体现了总统的政治理念、国家治理方针以及对社会和国家未来发展的系统性思考。因此，可以明确地说，托卡耶夫总统是新宪法的主要作者。

【编译：达娜】