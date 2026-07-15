阿拉木图—卡斯克连公路扩建工程7月20日开工

会议指出，国家元首高度关注阿拉木图市及周边地区居民反映的“阿拉木图—卡斯克连”公路长期交通拥堵问题，并已指示尽快启动该路段扩建工程。

“承包单位必须在本周末前完成人员和施工机械进场准备工作，确保工程于7月20日正式开工。国家元首交办的任务必须高质量、高效率完成。”别克帖诺夫表示。

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会上，交通部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫介绍了项目实施方案。根据规划，阿拉木图至卡斯克连之间长约8公里的公路将由现有规模扩建为双向八车道，项目资金将通过哈萨克斯坦开发银行提供融资支持。

与此同时，工程还将建设两座立体互通桥和9座人行天桥。项目建成后，该路段通行能力预计将提升一倍，计划于2027年12月竣工并投入使用。

阿拉木图市市长达尔罕·萨特巴勒德在会上介绍，目前每天进入阿拉木图市的车辆约30万辆，加上市区车辆，城市日交通流量已超过100万辆。

“阿拉木图—卡斯克连”公路是阿拉木图城市圈车流量最大的交通干道之一，日均通行车辆约6万辆。会议同时研究了阿拜大道延伸至大阿拉木图环城公路项目的实施方案。

阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫表示，一条连接乌尊阿尕什乡、全长32公里的绕城公路已启动建设，旨在分流“阿拉木图—卡斯克连”公路交通压力。目前，涉及阿拉木图市和阿拉木图州的土地征收工作已进入最后阶段。

会议还就进一步完善阿拉木图城市圈交通网络进行了讨论，审议了阿拉木图至伊塞克、阿拉木图至塔勒哈尔等方向公路项目建设方案，并研究了轨道交通和阿拉木图地铁系统发展等相关事项。

会议结束时，别克帖诺夫总理围绕进一步完善阿拉木图城市圈交通互联互通体系，向有关部门下达了一系列具体工作任务。