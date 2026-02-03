哈萨克斯坦加工工业增长加速 投资活跃度显著提升

据哈萨克斯坦政府新闻处消息，在落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于加快加工工业发展、推动经济多元化并吸引投资的系列指示过程中，2025年各主要工业领域均保持了稳定增长势头。

加工工业多领域实现强劲增长

加工工业多个细分行业录得明显正向表现。其中，机械制造业增长12.9%、化学工业增长9.8%、建筑材料生产增长9.7%、金属制品制造增长13.6%、轻工业增长13.2%，位居增速前列。此外，冶金行业增长1.2%、橡胶及塑料制品增长7.6%、造纸行业增长5.3%，均呈现积极态势。

冶金行业聚焦深加工与出口潜力

冶金领域整体产量增长1.2%，主要受黑色冶金增长4.3%拉动。铁合金、生铁、钢材、轧材及钢管等产品产量均有增加。

2025年，该行业共实施20个投资项目，总投资额达3066亿坚戈，新增就业岗位4427个。代表性项目包括：卡拉干达州“TEMPO–Kazakhstan”有限责任公司直缝钢管生产项目、奇姆肯特市“QazAlPack”有限责任公司年产21亿件铝包装材料项目等。这些项目旨在深化资源加工、丰富出口产品结构。

Фото: Үкімет

机械制造业成为工业化核心引擎

机械制造业全年增长12.9%，汽车制造、农机制造、电气设备以及计算机与电子产品生产成为主要增长点。

全年实施38个投资项目，总投资额6555亿坚戈，创造就业岗位9967个。其中包括阿拉木图市Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂投产Chery、Changan、Haval、Tank品牌汽车；库斯塔奈州KIA Qazaqstan汽车工厂；以及“KamLitKZ”有限责任公司年产7.4万辆商用车变速箱项目等。

化学工业稳步推进基础化工与包装材料生产

化学工业增长9.8%，得益于聚丙烯、磷酸铵和硝酸铵等产品产量提升。

全年落地13个投资项目，总投资额745亿坚戈，新增就业932个。主要项目涵盖阿拉木图州“Hong Shun”有限责任公司液体玻璃生产、西哈萨克斯坦州“Синтез Орал”有限责任公司甲基乙醇生产、突厥斯坦州“QazEcoPack”有限责任公司包装材料生产等。

Фото: Үкімет

建筑材料行业支撑基础设施建设

建筑材料生产增长9.7%，水泥、商品混凝土、砂浆、石灰及预制混凝土构件产量显著增加。这一增长与全国范围内基础设施和住房项目大规模推进密切相关。

同时，橡胶及塑料制品、纸及纸板、金属制品等领域的进口替代型生产也实现较快增长。

轻工业区域化生产持续发力

轻工业增长13.2%，主要源于纺织品和皮革制品产量提升。

全年实施13个投资项目，总投资额244亿坚戈，新增就业634个。重点项目包括阿克托别州“KazFeltec”有限责任公司、阿特劳州“Гранд Материк”有限责任公司、奇姆肯特市“Marvik partners”有限责任公司等非织造布及包装材料生产项目。

2025年全年数据充分证明，加工工业已成为支撑哈萨克斯坦经济稳定增长的关键动力之一。通过坚决落实总统指示、持续推进投资项目落地和新产能释放，哈萨克斯坦正在构建更加稳固的工业基础，为各地区创造更多就业岗位，不断提升本土产品的国际竞争力。

【编译：木合塔尔·木拉提】