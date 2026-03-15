公投：超过239万名公民已参与投票

根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，截至10时各地区投票率如下：

阿拜州 —— 17.98%

阿克莫拉州 —— 19.82%

阿克托别州 —— 21.80%

阿拉木图州 —— 18.10%

阿特劳州 —— 19.44%

西哈萨克斯坦州 —— 18.80%

江布尔州 —— 18.49%

杰特苏州 —— 21.01%

卡拉干达州 —— 26.64%

库斯塔奈州 —— 19.24%

克孜勒奥尔达州 —— 24.02%

曼格斯套州 —— 18.53%

巴甫洛达尔州 —— 16.36%

北哈萨克斯坦州 —— 18.72%

突厥斯坦州 —— 21.21%

乌勒套州 —— 20.31%

东哈萨克斯坦州 —— 20.64%

阿斯塔纳市 —— 20.68%

阿拉木图市 —— 9.54%

奇姆肯特市 —— 21.36%

中央公投委员会此前表示，全国共有12,461,796名登记选民。根据法律规定，印制的选票数量需比登记选民 多1%，即12,586,414张选票。如果选民不慎撕毁或损坏选票，将不会重新发放新的选票。

【编译：达娜】