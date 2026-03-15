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    10:29, 15 三月 2026 | GMT +5

    公投：超过239万名公民已参与投票

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央公投委员会成员拉扎特·苏因迪克表示，截至10时，全国已有2,393,844名公民领取选票并参与投票，占登记选民总数的19.21%。

    Более двух миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме по проекту новой Конституции к 10:00
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，截至10时各地区投票率如下：

    • 阿拜州 —— 17.98%

    • 阿克莫拉州 —— 19.82%

    • 阿克托别州 —— 21.80%

    • 阿拉木图州 —— 18.10%

    • 阿特劳州 —— 19.44%

    • 西哈萨克斯坦州 —— 18.80%

    • 江布尔州 —— 18.49%

    • 杰特苏州 —— 21.01%

    • 卡拉干达州 —— 26.64%

    • 库斯塔奈州 —— 19.24%

    • 克孜勒奥尔达州 —— 24.02%

    • 曼格斯套州 —— 18.53%

    • 巴甫洛达尔州 —— 16.36%

    • 北哈萨克斯坦州 —— 18.72%

    • 突厥斯坦州 —— 21.21%

    • 乌勒套州 —— 20.31%

    • 东哈萨克斯坦州 —— 20.64%

    • 阿斯塔纳市 —— 20.68%

    • 阿拉木图市 —— 9.54%

    • 奇姆肯特市 —— 21.36%

    中央公投委员会此前表示，全国共有12,461,796名登记选民。根据法律规定，印制的选票数量需比登记选民 多1%，即12,586,414张选票。如果选民不慎撕毁或损坏选票，将不会重新发放新的选票。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 中央选举委员会 宪法委员会 宪法 全民公投
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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