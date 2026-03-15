10:29, 15 三月 2026 | GMT +5
公投：超过239万名公民已参与投票
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央公投委员会成员拉扎特·苏因迪克表示，截至10时，全国已有2,393,844名公民领取选票并参与投票，占登记选民总数的19.21%。
根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，截至10时各地区投票率如下：
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阿拜州 —— 17.98%
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阿克莫拉州 —— 19.82%
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阿克托别州 —— 21.80%
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阿拉木图州 —— 18.10%
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阿特劳州 —— 19.44%
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西哈萨克斯坦州 —— 18.80%
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江布尔州 —— 18.49%
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杰特苏州 —— 21.01%
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卡拉干达州 —— 26.64%
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库斯塔奈州 —— 19.24%
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克孜勒奥尔达州 —— 24.02%
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曼格斯套州 —— 18.53%
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巴甫洛达尔州 —— 16.36%
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北哈萨克斯坦州 —— 18.72%
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突厥斯坦州 —— 21.21%
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乌勒套州 —— 20.31%
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东哈萨克斯坦州 —— 20.64%
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阿斯塔纳市 —— 20.68%
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阿拉木图市 —— 9.54%
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奇姆肯特市 —— 21.36%
中央公投委员会此前表示，全国共有12,461,796名登记选民。根据法律规定，印制的选票数量需比登记选民 多1%，即12,586,414张选票。如果选民不慎撕毁或损坏选票，将不会重新发放新的选票。
【编译：达娜】