19:03, 15 三月 2026 | GMT +5
公投：超过884万名公民已投票 投票率达70.98%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会秘书沙夫卡特·乌帖米索夫表示，截至18时，全国共有8,845,280名公民领取选票并参与投票，占登记选民总数的 70.98%。
根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，截至18时各地区投票率如下：
阿拜州 —— 73.84%
阿克莫拉州 —— 77.72%
阿克托别州 —— 83.12%
阿拉木图州 —— 70.27%
阿特劳州 —— 71.08%
西哈萨克斯坦州 —— 66.90%
江布尔州 —— 81.07%
杰特苏州 —— 73.84%
卡拉干达州 —— 81.44%
库斯塔奈州 —— 80.11%
克孜勒奥尔达州 —— 91.80%
曼格斯套州 —— 76.84%
巴甫洛达尔州 —— 71.85%
北哈萨克斯坦州 —— 68.58%
突厥斯坦州 —— 82.03%
乌勒套州 —— 70.57%
东哈萨克斯坦州 —— 83.63%
阿斯塔纳市 —— 56.7%
阿拉木图市 —— 32.82%
奇姆肯特市 —— 74.44%
中央公投委员会数据显示，全国共有12,461,796名登记选民。
【编译：达娜】