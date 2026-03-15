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    19:03, 15 三月 2026 | GMT +5

    公投：超过884万名公民已投票 投票率达70.98%

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦中央选举委员会秘书沙夫卡特·乌帖米索夫表示，截至18时，全国共有8,845,280名公民领取选票并参与投票，占登记选民总数的 70.98%。

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    根据各州、直辖市以及首都地方委员会提交的数据，截至18时各地区投票率如下：

    阿拜州 —— 73.84%
    阿克莫拉州 —— 77.72%
    阿克托别州 —— 83.12%
    阿拉木图州 —— 70.27%
    阿特劳州 —— 71.08%
    西哈萨克斯坦州 —— 66.90%
    江布尔州 —— 81.07%
    杰特苏州 —— 73.84%
    卡拉干达州 —— 81.44%
    库斯塔奈州 —— 80.11%
    克孜勒奥尔达州 —— 91.80%
    曼格斯套州 —— 76.84%
    巴甫洛达尔州 —— 71.85%
    北哈萨克斯坦州 —— 68.58%
    突厥斯坦州 —— 82.03%
    乌勒套州 —— 70.57%
    东哈萨克斯坦州 —— 83.63%
    阿斯塔纳市 —— 56.7%
    阿拉木图市 —— 32.82%
    奇姆肯特市 —— 74.44%

    中央公投委员会数据显示，全国共有12,461,796名登记选民。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 宪法 全民公投 宪法改革
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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