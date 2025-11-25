中文
    07:58, 25 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克工程师入选美国“无人机创新挑战赛”十强

    （哈萨克国际通讯社讯）在美国华盛顿举行的“Drone Dominance Innovation Challenge”无人机创新挑战赛上，来自哈萨克斯坦东哈州的工程师叶尔兰·阿利姆哈诺夫研发的多功能无人机成功入围全美前十名决赛选手之列。

    Казахстанский инженер вошел в топ-10 разработчиков дронов в США
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    这款名为 “MEGADRONE360” 的无人机从立项到成型历时约两年，全部在美国本土完成研发。最终，它在与美国 200 多家无人机技术企业的竞争中脱颖而出，进入决赛。

    阿利姆哈诺夫介绍说，这款无人机的核心优势在于模块化结构和可 360 度旋转的平台设计，使其能够同时满足军事与民用领域的多样化需求。

    Казахстанский инженер вошел в топ-10 разработчиков дронов в США
    Фото: Личный архив Ерлана Алимханова

    凭借这一结构，无人机能够搭载适用于紧急状况的不同模块，例如：

    • 在搜救和人员撤离行动中执行任务；
    • 作为空中旋转照明设备使用；
    • 进行医疗物资投送；
    • 运送货物；
    • 用于灭火作业——其模块化平台可装配喷洒干粉灭火剂的系统。

    此外，该无人机还可用于娱乐及商业用途，从无人机烟花编队到负载高清摄像设备等，应用场景极为广泛。目前，团队正在推进进一步扩展其功能，包括集成移动式太阳能电站模块和地面机器人移动模式等。

    Казахстанский инженер вошел в топ-10 разработчиков дронов в США
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    “美国是全球武器制造领域的领先国家。我们公司能够进入此项竞赛的十强，不仅是我个人的成绩，也是哈萨克斯坦的骄傲。在项目展示时，我特别强调了自己来自哈萨克斯坦。我希望美国人知道，我们国家的高科技产业也在迅速发展。这也将为我们的年轻人带来激励。”阿利姆哈诺夫表示。

    Казахстанский инженер вошел в топ-10 разработчиков дронов в США
    Фото: Личный архив Ерлана Алимханова

    叶尔兰·阿利姆哈诺夫出生于东哈州列宁诺戈尔斯克市，长期在阿拉木图生活。他毕业于哈萨克农业学院机械学专业，之后将职业重心放在工业设计领域。

    2021年，他申请美国 EB-1A “杰出人才移民签证”并移居美国，现居加利福尼亚州弗里蒙特市。除了无人机研发，他目前也在美国从事消费品领域的 3D 设计工作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

