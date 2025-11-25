哈萨克工程师入选美国“无人机创新挑战赛”十强

这款名为 “MEGADRONE360” 的无人机从立项到成型历时约两年，全部在美国本土完成研发。最终，它在与美国 200 多家无人机技术企业的竞争中脱颖而出，进入决赛。

阿利姆哈诺夫介绍说，这款无人机的核心优势在于模块化结构和可 360 度旋转的平台设计，使其能够同时满足军事与民用领域的多样化需求。

Фото: Личный архив Ерлана Алимханова

凭借这一结构，无人机能够搭载适用于紧急状况的不同模块，例如：

在搜救和人员撤离行动中执行任务；

作为空中旋转照明设备使用；

进行医疗物资投送；

运送货物；

用于灭火作业——其模块化平台可装配喷洒干粉灭火剂的系统。

此外，该无人机还可用于娱乐及商业用途，从无人机烟花编队到负载高清摄像设备等，应用场景极为广泛。目前，团队正在推进进一步扩展其功能，包括集成移动式太阳能电站模块和地面机器人移动模式等。

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

“美国是全球武器制造领域的领先国家。我们公司能够进入此项竞赛的十强，不仅是我个人的成绩，也是哈萨克斯坦的骄傲。在项目展示时，我特别强调了自己来自哈萨克斯坦。我希望美国人知道，我们国家的高科技产业也在迅速发展。这也将为我们的年轻人带来激励。”阿利姆哈诺夫表示。

Фото: Личный архив Ерлана Алимханова

叶尔兰·阿利姆哈诺夫出生于东哈州列宁诺戈尔斯克市，长期在阿拉木图生活。他毕业于哈萨克农业学院机械学专业，之后将职业重心放在工业设计领域。

2021年，他申请美国 EB-1A “杰出人才移民签证”并移居美国，现居加利福尼亚州弗里蒙特市。除了无人机研发，他目前也在美国从事消费品领域的 3D 设计工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】