哈萨克斯坦加快公路和铁路基础设施建设 多项重点工程取得进展

在公路领域，全年新建和维修公路总里程达1.3万公里，创下新高。目前，全国94%的国家级公路处于技术规范状态。与此同时，内陆边境口岸基础设施升级改造工作同步推进，计划在2027年底前完成37个口岸建设任务。

交通数字化同样取得进展。在e-Joldar项目框架下，道路数字护照系统持续完善，实现对道路技术状况、车流强度及使用参数的集中管理。人工智能技术已被引入道路年度检测体系，全国范围内还在持续部署自动称重站，目前已投入运行 71座，规划总量将达 220座。

铁路运输方面，2025年全年铁路货运量达到 3.2亿吨，同比增长 5.5%。按照规划，至2029年将完成 1.1万公里铁路线路维修，目前已完成 4400公里，其中 1575公里于2025年内完工。

年度重点项目包括 “多斯特克—莫因特”第二铁路线路（836公里）投入运营，以及 “克孜勒扎尔—莫因特”新线（323公里）正式开工。此外，全年签署了 775台机车和2700余台集装箱平台采购合同，全国 124座铁路客运站的改造升级工作已启动。

