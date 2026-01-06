戈洛夫金公布世界拳击联合会2026年发展重点

戈洛夫金强调，在WB的发展战略中，保护运动员及其核心利益将始终处于优先位置。

WB在公告中援引戈洛夫金的话指出，运动员是世界拳击联合会的核心，也是组织一切工作的出发点。

—我们将逐步提高运动员在管理体系中的参与度，确保选拔和资格认证程序公开、公正。同时，将全力维护运动员的合法权益，高度重视其身心健康，确保他们能够充分参与咨询机制和代表机构的运作，-戈洛夫金表示。

他还明确指出，WB将坚持透明化管理原则，选拔程序的公正性以及运动员广泛参与决策过程，应成为组织长期稳定发展的基础。

—众所周知，我始终坚持“行胜于言”的原则。因此，我将与所有成员国保持常态化沟通，并期待在未来一年与各方展开紧密合作。我坚信，通过共同努力，我们能够为World Boxing的繁荣与可持续发展奠定坚实基础。希望2026年成为团结协作、高效推进、取得实质性成果的一年，-戈洛夫金说。

值得一提的是，根纳季·戈洛夫金于2025年底正式当选世界拳击联合会主席。在此之前，他曾担任该组织奥林匹克委员会主席，并长期参与WB战略方向的制定工作。

【编译：阿遥】