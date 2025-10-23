哈萨克斯坦油料加工协会：有能力全面满足中亚国家对葵花籽油需求

目前，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦油脂产品的五大进口国之一。

仅在2024—2025年度，哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦出口的植物油及高蛋白饲料产品（粕和葵花籽饼）总额达3.49亿美元，较上一季增长了82%。

过去一年，哈萨克斯坦进一步巩固了其作为中亚地区植物油及油料加工产品主要供应国的地位，成为乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦市场的核心供应方。目前，哈萨克斯坦油脂产品在乌兹别克斯坦市场的份额已达到65%（2017年仅为13%），在塔吉克斯坦市场的份额则达74%（2017年为15%）。

此外，哈萨克斯坦还为中亚地区各国提供充足的葵花籽粕和葵花籽饼，这些是禽畜饲料生产中不可或缺的关键成分。

哈萨克斯坦国家油料作物加工协会指出：

“我们的油脂产品在全球市场上需求旺盛，出口潜力巨大。目前产品已销往20多个国家。哈萨克斯坦出口的葵花籽油数量已相当于中亚各国进口总量的1.5倍。若有需要，我们完全有能力全面满足整个中亚地区的市场需求。”

【编译：达娜】