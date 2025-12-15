哈萨克斯坦石油加工量将增至近4000万吨：三大炼厂扩建+新建项目加速推进

部长表示，部门继续落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的全面改革，涵盖油气领域、燃料市场及石油加工行业。

油气领域今年最大亮点是田吉兹油田未来扩建项目全面竣工。第三代工厂投产将年增原油产量1200万吨，形成稳定出口收入来源，并显著提升国家经济潜力。

在国内燃料市场调控方面，能源部从行政价格管控转向市场机制。采取的措施稳定市场、确保燃料充足供应，并最大限度降低短缺风险。

“今年批准了至2040年石油加工行业长期发展规划，基于产能扩大、产品质量提升及科技解决方案引入原则。主要目标是通过现有炼厂扩建及新建年产能达1000万吨炼厂，将石油加工量从1800万吨提升至3900万吨。”阿克肯诺夫部长强调。

今年，CaspiBitum工厂完成现代化改造，石油加工产能增至年150万吨，沥青产量增至75万吨。

奇姆肯特、阿特劳、巴甫洛达尔三大炼厂扩建工程持续推进，同时积极吸引潜在投资者建设新炼厂。

生态议程与技术发展备受重视。在碳中和战略框架下，已确定向K5+环保标准燃料过渡。炼厂技术升级将加工深度提升至94%，并推动石油加工与石化深度融合，生产高附加值产品。

【编译：木合塔尔·木拉提】