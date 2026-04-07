哈萨克斯坦公共服务将全面迈向数字化

据介绍，该平台将实现国家公共服务的集中化提供，并推动社会援助从传统发放模式向基于公民实际需求的精准支持机制转变，从而建立更加透明、精准和高效的社会保障体系。

在项目第一阶段，相关部门已重点开展劳动合同和机构编制表数字化工作。目前，已有超过1万家机构接入系统。

根据劳动和社会保障部公布的信息，平台目前已实现以下功能：

以数字化方式受理全民强制性培训措施相关申请；

推动监护与托管领域国家服务自动化；

与国库部门完成系统对接，以便将相关款项直接拨付给领取人。

按照规划，2026年该平台还将继续扩展功能，包括通过电子政务门户开通申请受理服务、上线支付退回自动监控系统，并对由地方执行机关提供的另外13项社会援助措施实现自动化处理。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，未来将继续运用现代数字技术，不断扩展统一数字平台功能，进一步提升国家服务对民众的可及性和便利性。

【编译：达娜】