波兰公司将在哈萨克斯坦投资690亿坚戈建设年产3.8万吨番茄现代化温室

项目计划在希姆肯特市建设一座现代化温室综合体，年产番茄3.8万吨，总投资约690亿坚戈。

会谈中，阿依达尔别克·萨帕若夫强调该项目对农业综合体发展的战略意义。

“国家元首高度重视吸引投资，特别是农业领域。该项目实施将直接推动进口替代、提升国家出口潜力。”部长表示。

哈萨克斯坦已为引入现代温室技术营造良好环境：优惠投资政策、国家支持以及对优质产品的强劲需求，为大规模生产奠定坚实基础。农业部承诺在项目全生命周期——从建设到满负荷运营——提供全方位协助。

法蒂赫·布丹介绍，项目将采用国际领先的农业技术、节能措施以及符合可持续发展标准的生产管理系统，确保高效运行并稳定供应高质量产品。

他补充，根据此前签署的谅解备忘录，Fabe Polska公司计划在未来五年内向哈萨克斯坦农业综合体投资约1.37亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】