阿克套港疏浚工程持续推进 跨里海运输走廊通行能力将提升

（哈萨克国际通讯社讯）为提高船舶航行安全水平并扩大跨里海国际运输走廊（TITR）运力，阿克套海港水域疏浚项目正在持续实施。

据哈萨克斯坦交通部消息，目前项目总承包商中国港湾工程有限责任公司（China Harbour Engineering Company Ltd.）已完成项目所需的测绘勘察及数据处理工作。作为前期准备的一部分，施工方正调集专业疏浚船队以及相关设备和技术装备。

与此同时，施工现场围堰建设工作也在持续推进。目前，总长785米的围堰已完成680米建设。主体疏浚工程计划于今年7月下旬启动。

Фото: Көлік министрлігі

按照计划，整个项目将于2026年底前完工。项目实施后，港口水域水深将增至6至7米，可保障船舶满载进出港口，进一步提升货物装卸和处理效率。

交通部指出，该项目将成为提升跨里海国际运输走廊潜力的重要因素之一。根据规划，到2028年，该运输走廊年通行能力将由目前的600万吨提高至1000万吨，进一步巩固哈萨克斯坦作为东西向国际运输物流枢纽的重要地位。

数据显示，2026年前5个月，经跨里海国际运输走廊运行的中国至欧洲方向集装箱运输量同比增长30%。