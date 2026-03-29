西马格泰克伯格公司计划进入哈萨克斯坦采矿业市场

会上，西马格泰克伯格公司代表表示，他们选择哈萨克斯坦作为目标市场，是因为哈国采矿业蕴藏着巨大的商机。

值得一提的是，西马格泰克伯格是一家国际公司，主要从事矿山起重设备的研发、生产和供应。

会议探讨了德国企业在以下领域的增长机遇：矿业生产的现代化和扩张、对先进高效技术的需求、本地化、服务和长期合作伙伴关系，以及国家工业投资项目。

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哈萨克斯坦国有投资公司代表赛兰·拜扎哈诺夫和哈萨克斯坦共和国总领事鲁斯帖姆·伊萨巴耶夫向德方提供了市场和投资信息。这些信息使德方能够获得有关进入哈萨克斯坦国内市场、支持措施和合作机会的切实建议。

哈方还呼吁德国机械工程师将哈萨克斯坦不仅视为过境市场，更视为生产基地。双方指出，自由经济区和工业园区拥有价格合理的电力、熟练的劳动力以及优惠待遇。

与会者认为，此类会晤将有助于加强德哈两国经贸联系，拓展产业合作。

【编译：小穆】