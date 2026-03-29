10:29, 29 三月 2026 | GMT +5
西马格泰克伯格公司计划进入哈萨克斯坦采矿业市场
（哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻欧盟记者报道，德国泰克伯格公司（Tecberg）在海格-卡尔泰希（Haiger-Kalteich）的办公室召开了关于发展与哈萨克斯坦共和国合作问题的指导委员会会议。
会上，西马格泰克伯格公司代表表示，他们选择哈萨克斯坦作为目标市场，是因为哈国采矿业蕴藏着巨大的商机。
值得一提的是，西马格泰克伯格是一家国际公司，主要从事矿山起重设备的研发、生产和供应。
会议探讨了德国企业在以下领域的增长机遇：矿业生产的现代化和扩张、对先进高效技术的需求、本地化、服务和长期合作伙伴关系，以及国家工业投资项目。
哈萨克斯坦国有投资公司代表赛兰·拜扎哈诺夫和哈萨克斯坦共和国总领事鲁斯帖姆·伊萨巴耶夫向德方提供了市场和投资信息。这些信息使德方能够获得有关进入哈萨克斯坦国内市场、支持措施和合作机会的切实建议。
哈方还呼吁德国机械工程师将哈萨克斯坦不仅视为过境市场，更视为生产基地。双方指出，自由经济区和工业园区拥有价格合理的电力、熟练的劳动力以及优惠待遇。
与会者认为，此类会晤将有助于加强德哈两国经贸联系，拓展产业合作。
【编译：小穆】