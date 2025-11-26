巴伊铁列克控股公司推进重组 董事会批准吸引投资方面的新任务

会上审议并批准了控股公司2026年董事会工作计划。该文件涵盖推进转型议程、完善公司治理、提升企业扶持工具效率以及扩大子公司投资业务等重点任务，旨在配合控股公司职能的扩展及投资战略的更新。

董事会批准了将公司转型为国家投资控股公司的方案。新模式下，控股公司将在支持基础设施、出口和工业项目方面获赋更多功能。核心目标包括：

积极吸引资本

发展国内生产与进口替代

提升非资源性出口比重

促进具有竞争力的企业形成

通过这些措施，将有望推动高效益企业的建立，创造新的就业岗位，进一步带动经济的高质量增长并提升居民收入。

别克帖诺夫表示，通过结构和内容的全面重组，控股公司应成为吸引大型投资者、为重点领域引入资金、能力与新技术的有效机制。未来工作任务十分庞大。

在落实总统关于全面数字化的指示方面，会议决定为控股公司管理层设定新的绩效指标，重点关注在企业扶持领域引入人工智能工具。同时，将根据外资引入力度，对董事会副主席负责的方向重新调整绩效体系，对所有目标值与计划指标进行系统性审查，以确保持续的积极变化。

会议还批准了风险管理综合报告以及反腐败合规服务2025年第三季度报告。控股公司领导层介绍称，在扩大投资业务的背景下，目前的财务模型保持稳定，企业风险管理体系运行有效。

根据政府、央行及金融市场监管局联合制定的2026—2028年行动计划，巴伊铁列克控股公司将进一步增加对实体经济部门的信贷规模。

目前，公司已向企业提供总额5.7万亿坚戈的支持，推动2.9万个就业岗位的创建。今年，国家对企业的支持总额预计将扩大至8万亿坚戈。

【编译：达娜】