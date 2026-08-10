哈萨克斯坦加强讹答剌古城遗址保护 传统工艺助力修复

哈萨克斯坦文物修复中心的专业人员采用传统建筑工艺，对古城遗址各处历史建筑遗存进行精细修缮，力求在保护原有风貌的基础上恢复其历史面貌。

Фото: Министерство культуры и информации РК

在古城遗址核心区域，住宅区部分残存墙体已完成加固，受损部位也得到修复。同时，古代炉灶的抹灰层也按照传统工艺进行了恢复。

此外，景区参观出入口道路得到平整和修缮，部分斑驳脱落的表层抹灰也进行了重新处理。遗址周边古城壕防御设施的防雨水侵蚀工作同样受到重视。施工人员在其表面涂抹了掺入麦秸的传统特制砂浆。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

采用传统配方制作的这种混合材料能够增强保护层的稳固性，从而最大限度减少雨水等自然因素对古迹造成的侵蚀和破坏。

在整个科学修复过程中，工程团队充分考虑讹答剌古城的历史原貌及其独特建筑特征，并始终将最大限度保留这一珍贵考古遗址的原始风貌作为修复工作的首要原则。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

据悉，讹答剌，又译奥特拉尔、法拉比，是中亚历史上著名的古代城市遗址，位于今哈萨克斯坦突厥斯坦州锡尔河与阿热斯河交汇处附近。作为古代丝绸之路上的重要交通枢纽，讹答剌曾是东西方经济、文化和学术交流的重要中心，也是中世纪伟大哲学家、科学家阿尔·法拉比的故乡。13世纪初蒙古西征期间，该城曾遭到严重破坏，后经重建，并在成吉思汗次子察合台及其后裔统治时期逐步复苏，但最终在15至18世纪因地缘政治变化以及水源改道等原因逐渐废弃。如今，讹答剌古城遗址作为中亚中世纪城市规划和建筑艺术的重要实物见证，已被列入哈萨克斯坦国家级历史文化遗产保护名录。

据此前报道，突厥斯坦州萨乌然县扫兰古城遗址修复工作日前启动。