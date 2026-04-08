哈萨克斯坦公民申报近1万处海外房产

根据哈萨克斯坦公民提交资产申报表，除海外房产外，哈萨克斯坦公民还申报了：

1937辆位于境外的交通工具；

468项境外房地产建设项目中的权益份额。

从申报国家分布来看，海外房产主要集中在中东及部分旅游和投资热门国家。其中，申报数量最多的国家包括：

土耳其：794处；

阿联酋：169处；

黎巴嫩：8处；

埃及：7处；

卡塔尔：1处；

伊朗：1处。

在境外交通工具方面，申报数量居前的国家为：

阿联酋：115辆；

土耳其：50辆；

卡塔尔：24辆；

以色列：2辆。

而在境外房地产建设项目权益份额方面，申报较多的国家则包括：

阿联酋：122项；

土耳其：76项；

卡塔尔：3项；

阿曼：1项。

整体来看，阿联酋和土耳其依然是哈萨克斯坦公民海外资产配置最集中的国家之一，尤其在房产、车辆以及在建房地产投资等方面表现突出。

【编译：达娜】