百岁哈萨克斯坦公民在美国参加宪法公投

据报道，出生于1925年的阿尔诺德·亨里霍维奇·格林费尔德现居纽约。由于年事已高、行动不便，工作人员将流动投票箱送至其住所，使其顺利完成投票。

Фото: Генеральное консульство РК в Нью-Йорке

资料显示，格林费尔德是阿拉木图国立音乐学院的创始成员之一，在该校从事教学和艺术工作超过50年。在其长期的音乐生涯中，他曾与多位杰出音乐家合作，其中包括著名作曲家、教授叶夫根尼·格里戈里耶维奇·布鲁西洛夫斯基以及教授约瑟夫·伊格纳季耶维奇·杜博夫斯基。其卓越的教学能力培养并影响了一代作曲家。

据悉，今年格林费尔德还受邀担任国际青年钢琴家比赛的顾问及评委。该比赛获奖者音乐会通常在纽约著名的卡内基音乐厅（Carnegie Hall）举行。

值得一提的是，目前，美国境内设有三个公投投票站，均位于哈萨克斯坦外交机构内，投票时间为当地时间7时至20时。

其中，第413号投票站设在哈萨克斯坦驻华盛顿大使馆，第414号投票站设在哈萨克斯坦驻纽约总领事馆。由于与美国首都华盛顿存在三小时的时差，第472号投票站随后在哈萨克斯坦驻旧金山总领事馆开放。

【编译：达娜】