区域联通再提速：克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路克州段提前投入使用

克孜勒奥尔达州州长努尔勒别克·纳勒巴耶夫、哈萨克公路国有公司董事长达尔汗·伊曼纳舍夫、州马斯利哈特（地方议会）议长穆拉特·提列乌姆别托夫以及社会各界代表共同出席了通车仪式。

Фото: Қызылорда облысы әкімдігі

纳勒巴耶夫在致辞中指出，这条公路将为区域经济增长、工业发展和提升居民福祉发挥重要作用，意义特殊。

—今天对于克孜勒奥尔达州而言，是值得铭记的一天。我们齐聚在克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路的通车现场。这条道路是当地人民多年期盼的项目。我谨代表全州居民，向一直支持该公路建设的国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示由衷感谢。-他说。

他提到，自独立以来，这条国道的建设问题多次被提上议程。长期以来，即便天气条件恶劣，居民仍不得不走简易路面前往首都、乌勒套州和卡拉干达州。前往阿斯塔纳甚至需要绕行巴尔喀什，路程超过2000公里。

纳勒巴耶夫表示，如今，这个困扰当地居民多年的交通难题终于得到改善。克孜勒奥尔达州境内总计216公里的路段已全部重建翻新，相关工作目前已全面完成。该项目总资金为840亿坚戈。

仪式上，纳勒巴耶夫向参与公路建设的施工人员、工程师和道路专家颁发了感谢信，以表彰他们的贡献。

按照最初计划，克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路原定于明年通车。但考虑到公众需求，这一项目得以提前向社会开放。以往该路段行程需要约20小时，而如今借助新建的平坦、高质量道路，旅程缩短至16小时，行车安全性和舒适度也大幅提升。

待乌勒套州境内正在推进的路段建成后，从当地通往阿斯塔纳的整体行程预计将压缩至12小时。

目前，当地正在确定承建一条全长25公里绕行道路的承包商，该路段将把克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路接入“西欧—中国西部”国际交通走廊。该项目将在近期启动，预算为460亿300万坚戈。

这条国道的开通将显著改善区域交通联通性，提高货运效率。沿线未来还将建设现代化服务区，带动中小企业发展，并进一步促进地区间社会经济的一体化。

【编译：阿遥】