哈萨克斯坦公布最新紧缺人才定居申请指南

根据该部部长5月26日签发的命令，相关部门对外国人士申请在哈永久居留许可的紧缺职业清单及其确定规则进行了修订。

根据该文件，自2026年7月12日起，哈萨克斯坦将正式启用升级版的"电子劳务交易"国家数字门户平台。该平台是根据《哈萨克斯坦共和国社会法典》建立的统一数字化就业平台，旨在以电子化、主动式服务形式提供求职、人才招聘及就业相关服务。

未来，紧缺职业清单的制定将基于"外国劳动力"自动化数字系统的运行数据、中长期人才需求预测，以及"电子劳务交易"门户网站上的职位空缺分析进行精准确定。

据悉，全新数字平台将于7月12日起正式用于上述清单的制定工作。劳动和社会保障部表示，虽然该命令于2026年6月12日起正式生效，但部分特定规范将在后续阶段分步实施。

据部门消息，新版紧缺职业清单新增了医疗保健、工程技术、数字技术、教育及创意产业等领域的专业人才。

具体而言，清单包括：

医疗保健领域：神经外科医生、血液科医生、肿瘤科医生、新生儿科医生、内分泌科医生，以及麻醉及重症监护医师和产科医生。

工程技术领域：航空、空间技术、制药工业、激光设备及新型生产技术领域的专业人员。

数字技术与创新领域：软件开发人员、人工智能（AI）及大数据专家、信息系统架构师、网络安全工程师、云计算技术专家及其他相关IT从业者。

教育与创意产业领域：教育科学领域的专业人才，以及图形设计师、插画家、视频剪辑师和音响导演等创意产业专家。

据此前报道，在6月2日举行的政府例行会议上，劳动和社会保障部部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫公布了哈萨克斯坦当前劳动力市场及相关社会保障工作的最新数据情况。数据显示，目前哈萨克斯坦全国就业人口达到940万人。