“工人职业年”：阿斯塔纳学校开设超百个职业导向班级

项目由阿斯塔纳市政府推动，联合7所高校、21所职业学院和70所学校共同实施。

覆盖近3000名学生

项目面向8至11年级学生，开设了不同方向的职业导向班级，共覆盖2892名学生，具体分布如下：

- 餐饮服务：25个班级，545名学生（哈萨克语授课300人，俄语授课245人）；

- 技术维护：4个班级，88名学生（哈萨克语58人，俄语30人）；

- 设计：12个班级，290名学生（哈萨克语80人，俄语210人）；

- 服装生产：13个班级，316名学生（哈萨克语279人，俄语67人）；

- 铁路运输：5个班级，121名学生（哈萨克语91人，俄语30人）；

- 信息技术：9个班级，156名学生（哈萨克语83人，俄语73人）；

- 师范教育：50个班级，1064名学生（哈萨克语919人，俄语145人）；

- 医学：12个班级，282名学生（哈萨克语158人，俄语124人）。

教学与支持体系完善

截至2025年2月1日，各职业学院与学校共同制定了教学计划，并由阿斯塔纳市教学中心指定专职教研员负责指导。课程由170名专业教师和实践导师授课，形式包括讲座、实操课、参观、企业培训和项目答辩等。学院的社会合作伙伴也参与其中，提供支持。

为确保教学质量，项目将通过课堂观察和学生问卷调查进行监测，并提供教学指导。

关注特殊教育需求学生

项目特别为有特殊教育需求的学生提供职业指导。在阿斯塔纳各区选定8所试点学校（第8、23、65、71、79、83、89、96号学校），开设课外兴趣小组。第23、83号学校依托现有资源开设“服装制作”和“烹饪”小组；第65、71、96号学校则通过M.乌特米索夫宫和阿尔-法拉比宫的课时支持，开设额外兴趣小组。

这些兴趣小组面向13岁及以上学生，每组6至7人，每周两次、每次2学时，由具备专业背景的教师在技术或烹饪教室授课。学生将学习相关领域的基础知识和技能。

推动职业教育发展

该项目于2023年经市级专家委员会审议通过，结合学校设施条件，确定了适合特殊教育需求学生的兴趣小组数量。

项目旨在通过职业导向教育，为学生提供实用技能，助力阿斯塔纳职业教育体系的发展，为未来培养更多技术型人才。

【编译：木合塔尔·木拉提】