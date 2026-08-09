建筑工人节观察：哈萨克斯坦建筑业呈现哪些新变化？

（哈萨克国际通讯社讯） 8月9日是哈萨克斯坦建筑工人节。近年来，哈萨克斯坦建筑业保持稳步增长，新《建筑法典》正式实施，住房建设持续推进，行业数字化改革不断深化。与此同时，住房质量提升、建筑材料国产化以及人才培养等仍是行业发展的重点方向。

建筑业保持增长 17个地区实现正增长

据哈萨克斯坦国家统计局数据，今年以来，全国累计建成住宅面积850万平方米，共交付住房80667套，全年计划建成住宅面积达到2000万平方米。

今年1月至6月，全国建筑工程实际完成量同比增长15.2%，全国17个地区实现正增长。其中，乌勒套州建筑业增长最为显著，建筑工程量同比增长3.3倍；克孜勒奥尔达州、阿拜州、巴甫洛达尔州、库斯塔奈州和突厥斯坦州也保持较快增长。

工业和建设部表示，这些地区不仅住宅建设活跃，还同步推进铁路、公路、能源、工业、农工综合体、社会基础设施及工程管网等项目，带动建筑业快速发展。

阿拉木图市建筑增长主要来自住宅、学校、医疗设施和基础设施建设；阿特劳州则受天然气化工综合体项目带动。与此同时，东哈州、西哈州、江布尔州、曼格斯套州及奇姆肯特市住宅和工业项目建设也保持活跃。

不过，北哈州、卡拉干达州和热特苏州建筑工程量有所下降，主要原因是部分大型基础设施和住宅项目已陆续完工。

烂尾楼持续减少 3000余名购房者仍受影响

近年来，政府持续推进问题住宅项目处置工作。

去年，全国共有7个长期停工住宅项目建成交付。今年，阿拉木图“Ush Konyr”和“Vesnovka”等住宅项目已从问题项目名单中移除，同时新增“Esentai City”项目纳入监管。

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

今年上半年，“Vesnovka”（阿拉木图）、“Qazanat”（阿特劳）、“Astoria”（东哈州）以及彼得罗巴甫尔一处住宅项目问题得到解决，共有153名购房者顺利入住新房。

目前，全国11个地区仍有37个问题住宅项目尚未完成建设，涉及3000多名购房者。

工业和建设部表示，相关项目将继续通过引入投资者、开发商自筹资金以及地方财政支持等方式推进建设。

新《建筑法典》推动行业数字化和质量提升

今年7月正式生效的新《建筑法典》，成为推动建筑行业改革的重要举措。

根据新法典，城市规划项目将全面纳入统一地籍管理系统，凡与批准规划不符的建设许可将无法获批。重大建设项目必须依法进行公众讨论，详细规划原则上每两年才能调整一次。

此外，政府还将建立建筑企业电子许可证名录，实施常态化监督检查，并赋予监管部门对违法企业采取快速处置措施的权力。

在住房质量方面，新法典将住宅整体保修期由原规定延长至5年，主体结构、地基和屋顶等关键部位保修期延长至10年。

哈萨克斯坦建筑与建筑设计科研院项目中心负责人努尔道列特·叶吉泽科夫表示，保修期内发现的质量问题必须由开发商自行承担维修费用；严重违规企业还可能面临许可证暂停或吊销等处罚。

Фото из личного архива Нурдаулета Егизекова

建材国产化持续推进 高端产品仍依赖进口

数据显示，2025年哈萨克斯坦建筑材料产值达到1.8万亿坚戈，同比增长13.9%。

目前，国产建筑材料已满足国内71.3%的市场需求，进口产品占比为28.7%。

工业和建设部表示，水泥、混凝土、石膏及石膏板等产品基本实现国产供应，但高附加值建筑材料仍较依赖进口，包括柔性防水材料、新型保温材料以及部分高端装饰材料。

未来，政府计划建设更多本土生产项目，进一步降低进口依赖。

Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

行业就业超64万人 数字化人才培养持续推进

目前，哈萨克斯坦建筑行业从业人员约64.38万人。

为提升施工安全，政府正建立覆盖建设单位、施工单位等各环节的统一安全监管体系，并不断扩大工伤强制保险覆盖范围。目前，全国已有超过11.9万家企业参加工伤保险，约占全国正常运营企业总数的70%。

与此同时，建筑行业人才培养体系也在不断完善。

目前，全国34所高校开设建筑与建筑学相关专业，在校学生约2万人。高校正在推广BIM（建筑信息模型）、数字化设计、工程管理等课程，职业院校也持续扩大校企合作和双元制培养规模。

劳动和社会保障部预计，全国电子劳动力市场约7%的招聘岗位来自建筑行业。未来，新《建筑法典》的落实、建筑质量提升以及行业数字化、规范化发展，将成为哈萨克斯坦建筑业的重要方向。

值得一提的是，哈萨克斯坦的建筑工人节定于每年8月的第二个星期日。