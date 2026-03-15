公投日开启：关于哈萨克斯坦新宪法草案投票的关键信息

选票仅设一项表决问题

今年2月11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见了宪法改革委员会主席兼宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃、委员会副主席兼国务顾问叶尔兰·加林以及委员会成员兼总统法律事务助理叶尔詹·吉恩巴耶夫。在听取委员会关于新宪法草案起草工作的汇报后，国家元首签署了关于于2026年3月15日举行共和国公投的总统令。

此前，哈萨克斯坦共和国新宪法草案终稿已于今年2月12日正式向社会公布。本次公投选票中的表决问题明确为：“您是否接受2026年2月12日在媒体上公布的哈萨克斯坦共和国新宪法草案？”

选民需从以下两个选项中做出选择：

“是，我接受”

“不，我不接受”

选票采用哈萨克语和俄语双语印制。值得注意的是，为方便公民投票，多个地区的城市在公投当天实行公交免费政策，以确保居民和游客能够顺畅前往各投票站。

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进入“静默日”严禁一切宣传

自3月14日起，哈萨克斯坦进入公投前的“静默日”。根据《公投法》第7条规定，从“静默日”开始直至3月15日投票日当天，严禁进行任何形式的宣传活动。

中央选举委员会成员拉扎特·苏音德克强调，在投票日前一天及投票日当天，严禁发布任何支持或反对新宪法草案的材料，亦不得公布民调结果。违规者将承担相应的行政责任。此外，社交媒体上的转发（repost）行为也可能被视为宣传，相关个人或法人（包括社交平台用户）若存在违法行为，均将被追究责任。

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全国共设1.04万个投票站

公投当天，投票站开放时间为07:00至20:00。全国境内共设有10,402个投票站。此外，哈萨克斯坦驻54个国家的海外代表机构还设立了71个海外投票站。

根据委员会数据，哈萨克斯坦登记选民总数为12,461,796人。依据法律，实际印制选票数量为选民总数的101%（即12,586,414张）。需要注意的是，若选民不慎损坏选票，将不会获发新的选票。

针对未在固定住址登记或身处异地的公民，政府也提供了相应方案：

即时登记： 全国共有220个投票站支持现场办理为期一天的临时登记，选民可当场列入选民名单并领取选票。

迁转证明： 持《注销登记证明》（即迁转证）的选民可在异地投票。这也是印制额外1%选票的原因，旨在保障流动人口及临时登记人员的投票权利。

为解答选民疑问，各地政府已在官方网站上公布了咨询呼叫中心联系方式。

在海外，共有14,230名哈萨克斯坦公民具备投票资格。

出于安全因素考虑，哈萨克斯坦临时暂停了在伊朗、以色列、约旦、卡塔尔、阿联酋、阿曼、黎巴嫩、科威特、乌克兰及埃塞俄比亚等10个国家（共11个投票站）的投票工作。

国际观察员完成登记

据中央公投委员会通报，共有来自38个国家的133名观察员以及来自11个国际组织的226名观察员完成备案，国际观察员总计359人。

中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫表示，国际观察员的参与有助于确保公投进程的透明与公开，这不仅体现了哈萨克斯坦履行国际义务的承诺，也表明我国在选举领域同国际组织及主权国家保持着密切合作。

选民可通过官方门户网站（gov.kz 或 referendum2026.gov.kz）输个人识别码查询所属投票站。在阿斯塔纳，100%的投票站均提供现场查询和登记辅助服务。

【编译：阿遥】