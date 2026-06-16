工资是财务稳定的来源吗？哈萨克斯坦“中产阶层”概念正在发生变化

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦，培育和壮大中产阶层已被明确列为国家政策的重要目标。然而，随着生活成本上升、收入结构日趋多元，传统以工资水平衡量社会阶层的方式正面临挑战。究竟哪些人属于中产阶层？仅凭收入水平能否定义中产群体？哈通社对此进行了梳理。

国家政策：中产阶层被视为经济发展的重要支柱

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）在国情咨文《公正的哈萨克斯坦：法律与秩序、经济增长、社会乐观》中指出，经济增长应当惠及全体民众，中产阶层的壮大是实现社会公平和增强国家竞争力的重要基础。

“随着经济增长，社会不平等现象应当逐步减少，中产阶层应不断壮大。只有这样，我们才能充分释放国家潜力。”托卡耶夫表示。

这意味着，对哈萨克斯坦而言，经济增长并非最终目标。只有当收入水平提高、就业质量改善以及居民积累财富的能力增强时，经济发展才能真正转化为民众福祉。

2026年，政府将提高居民实际收入列为经济政策重点方向。总理沃勒扎斯·别克帖诺夫（Олжас Бектенов）坦言，居民收入增速仍低于经济增长速度。为此，政府计划通过提高工资水平、创造就业岗位、支持创业和减轻居民财务负担等一系列措施改善民生。

与此同时，哈萨克斯坦启动了《2026—2028年宏观经济稳定与提高居民福祉计划》，重点围绕保持经济稳定增长、控制通胀、发展制造业和提升劳动生产率等方面发力，以增加居民实际收入。今年年初以来，各项社会补贴和养老金已按照官方通胀水平完成指数化调整。

不过，多位经济学家指出，仅靠提高工资水平并不足以扩大中产群体规模。劳动生产率持续提升、高薪岗位增加、住房可负担性提高、优质教育资源普及、通胀压力下降，以及中小企业发展和家庭长期储蓄能力增强，都是形成稳定中产阶层的重要条件。

官方标准：月收入25万至66万坚戈可被视为“中产”

根据经济合作与发展组织（OECD）的定义，收入水平处于一个国家收入中位数75%至200%之间的人群，可归入中产阶层。

哈萨克斯坦国家统计局数据显示，2026年第一季度，全国工资中位数为33.15万坚戈。按照OECD标准计算，月收入约25万至66万坚戈的人群，可被视为中产阶层。

然而，经济学家埃利达尔·沙姆苏季诺夫（Эльдар Шамсутдинов）认为，这一标准仅能反映个人在劳动力市场中的相对位置，却无法全面衡量家庭的财务稳定性。

他指出，中产阶层的核心特征在于家庭抵御风险的能力，即即便部分收入中断，仍能够维持现有生活水平，负担住房、医疗、子女教育、交通和休闲支出，并在不影响家庭预算的前提下偿还贷款，同时拥有至少可维持数月生活的应急储备资金。

大城市生活成本高企：百万月收入或仅够维持基本中产生活

对于生活在阿斯塔纳和阿拉木图等大城市的家庭而言，仅凭官方收入标准难以反映真实生活状况。

以一个有一名子女的家庭为例，其每月主要支出大致包括：

房贷或房租：25万至45万坚戈；

食品支出：10万至30万坚戈；

交通费用：5万至10万坚戈；

教育和课外培训：5万至15万坚戈；

医疗、服装、通信及日常开销：10万至15万坚戈。

在不考虑购买高价电子产品、家电以及旅游支出的情况下，一个三口之家每月支出仍可能超过100万坚戈。

沙姆苏季诺夫认为，虽然官方将月收入25万至66万坚戈定义为中产水平，但对于希望实现财务稳定、不必“月光”的成年人而言，月收入至少应达到70万至90万坚戈。

而在大城市生活、拥有一名子女的家庭，若想达到真正意义上的中产生活水平，家庭月收入应在150万至220万坚戈之间。

他强调，个人收入与家庭收入应当加以区分。工资只能反映个人在劳动力市场中的位置，而家庭总收入才是衡量生活质量的重要指标。

国际比较：收入水平并非衡量生活质量的唯一标准

从全球范围来看，发达国家的居民收入普遍高于世界平均水平。

其中，美国居民月均收入约为4500美元，瑞士超过7000美元，卡塔尔则超过4000美元。

根据独联体国家统计委员会2023至2024年数据，哈萨克斯坦平均名义工资约为817美元，仍处于中亚地区领先水平。相比之下，乌兹别克斯坦约为438美元，吉尔吉斯斯坦约为411美元，塔吉克斯坦约为243美元。

不过，收入水平的差异并不意味着生活质量存在同等差距。由于住房、教育和消费成本较高，哈萨克斯坦居民的生活支出同样处于较高水平。

因此，在评估居民福祉时，除了收入规模外，还应综合考虑生活成本、债务负担以及住房拥有情况等因素。

社交媒体时代：中产身份更多取决于“看起来像什么”

多项调查显示，多达六成哈萨克斯坦民众认为自己属于中产阶层。

专家指出，人们通常不会依据统计数据判断自身阶层，而是倾向于与周围人进行比较。

住房条件、度假频率、子女就读学校和兴趣班、汽车品牌和数量等“可见指标”，已逐渐成为社会认知中的中产标签。

与此同时，社交媒体不断放大这种比较效应，也提高了维持社会身份认同的成本。

沙姆苏季诺夫表示，当周围人都处于相似生活水平时，即使家庭财务状况并不稳健，中产身份仍会被视为一种普遍现象。而对外在标准的追求，也可能进一步加重家庭债务负担。

“新中产”正在形成：稳定现金流比工资更重要

随着收入来源日益多元化，传统依赖工资水平划分社会阶层的方式正在失去解释力。

越来越多哈萨克斯坦居民通过兼职、出租房产、家庭经营以及季节性工作获得额外收入。因此，官方统计数据并不能完全反映家庭的真实收入状况。

此外，中亚地区长期存在的家庭互助机制，也在一定程度上增强了家庭抵御风险的能力。

父母帮助子女支付购房首付款，成年子女赡养父母，婚丧嫁娶等大额支出由家族共同承担，这些传统模式至今仍发挥着重要作用。

在此背景下，越来越多哈萨克斯坦人不再单纯以工资水平定义中产身份，而是将以下因素视为衡量标准：

能够为子女提供优质教育和医疗资源；

每年至少进行一次高质量旅行；

拥有稳定的多元收入来源；

在主要收入中断后，仍具备数月以上的生活保障能力。

换言之，在当今哈萨克斯坦，中产阶层的定义正从“收入水平”转向“财务韧性”。

工资仍然是实现财务稳定的重要来源，但已不再是衡量中产阶层的唯一标准。