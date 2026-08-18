公交仍是哈萨克斯坦最主要出行方式 前7个月运送近9.72亿人次

（哈萨克国际通讯社讯）2026年1月至7月，哈萨克斯坦居民乘坐公交车和出租车出行的频率进一步增加。同期，全国公路及城市电动交通客运量达到11亿人次，同比增长4.6%，占全国各类客运总量的98.2%。

据Finprom.kz数据，公交车仍是哈萨克斯坦最主要的大众出行方式。前7个月，公交客运量达到9.717亿人次，同比增长4.5%；出租车客运量为8880万人次，同比增长3.2%。

同期，公路及城市电动交通企业客运收入达到3031亿坚戈，同比增长13.9%，扣除价格因素后实际增长6.1%。

其中，公交客运收入达到1920亿坚戈，同比增长15.5%，实际增长11.6%；出租车客运收入为1010亿坚戈，名义增长10.5%，但实际下降3.2%。

从地区来看，阿拉木图客运量居全国首位，达到2.675亿人次；阿斯塔纳以1.883亿人次位居第二。卡拉干达州、奇姆肯特和江布尔州分别达到8300万、7350万和6020万人次。阿拉木图和阿斯塔纳合计约占全国公路及城市电动交通客运量的41%。

客运收入方面，阿拉木图同样位居全国首位，达到597亿坚戈，阿斯塔纳为480亿坚戈。其后依次为曼格斯套州244亿坚戈、奇姆肯特240亿坚戈和卡拉干达州225亿坚戈。

近年来，哈萨克斯坦公路及城市电动交通客运量持续增长。2022年1月至7月客运量为7.86亿人次，2023年增至8.577亿人次，2024年达到9.554亿人次，2025年同期升至约11亿人次。与2022年相比，4年间客运量累计增长41.2%。

不过，今年客运量增速有所放缓。2023年至2025年间，该指标年均增幅约为9%至11%，而今年增幅已降至5%以下。

城市电动交通方面，无轨电车客运量为1610万人次，同比下降11%；有轨电车客运量增至940万人次，同比增长2.7%；其他类型城市交通工具客运量为2040万人次，同比增长18.4%。

价格方面，2026年7月，哈萨克斯坦公路客运价格同比上涨7.1%。其中，城市公交票价上涨3.3%，出租车价格上涨13.4%。

目前，公交车仍是哈萨克斯坦大众客运体系的主体。随着客运需求增长，公共交通发展重点正进一步转向提升班次密度、完善线路网络以及更新车辆。