资金通过六大渠道分配：农业信贷公司股份公司、二级银行、微型金融机构、区域投资中心、信贷合作社及社会创业公司。目前，已向逾7500家农产品生产者发放5015亿坚戈融资，覆盖810万公顷播种面积。自2025年10月1日起，开始受理2026年播种季提前融资申请。

“达穆”创业发展基金股份公司继续提供信贷担保，已为2321亿坚戈规模的1338笔贷款出具担保，显著提升中小农场融资可及性。

另一重点方向是农业机械优惠租赁，可提高农村劳动生产率并更新机车装备。根据总统指示，租赁规模拟增至4500亿坚戈，2025年计划融资2500亿坚戈。目前，已签约交付8635台设备总值2204亿坚戈，其中逾4000台拖拉机、664台联合收割机，占总采购54%。

第三方向针对加工企业补充流动资金的优惠信贷机制已启动。2025年起引入直接补贴金融机构模式，简化程序、加快放款。

农业信贷公司股份公司从资本市场吸引资金，向农业企业发放年化不超过5%的贷款，农业部直接补偿金融机构利差。目前已为114个项目提供570亿坚戈融资。自明年起，该工具将向其他金融机构开放，显著扩大加工领域优惠信贷规模。

针对畜牧企业补充流动资金的新优惠信贷计划已启动，规模500亿坚戈，年化5%。申请自2025年7月30日起受理。参与企业需具备至少500头大牲畜或1000头小牲畜饲养能力，以及隔离区、消毒屏障、围栏等生产设施。该举措旨在提升资金周转、稳定肉价并发展国内饲料市场。

农工综合体投资项目优惠信贷计划（以北哈州经验为基础）2023—2024年拟拨2000亿坚戈，支持170个项目。其中76个已投产，包括52座乳品商品农场，年产奶超30万吨。融资通过受托运营商以年化2.5%、最长10年、单项目上限50亿坚戈提供，覆盖农业14个方向，包括乳业与育肥综合体建设、禽肉生产、温室与果品仓储、渔业发展、配合饲料生产及节水技术引入。2025年拨款2000亿坚戈，其中850亿用于65个新项目。

关键在于，每1坚戈预算资金吸引1坚戈私人投资（比例1:1），彰显国家支持高效及企业信心。

农工综合体优惠信贷计划已证明成效，不仅保障从业者流动资金，还刺激投资与进口替代。由此，哈萨克斯坦正形成农业稳定发展模式，每1坚戈国家支持都助力新增就业、扩建现代农场与加工产能，并推动农村地区可持续发展。

