哈萨克斯坦农工综合体持续扩张 食品产值三年增1.4倍

近年来，主要成果之一是食品产量显著增长：产值从2021年的2.3万亿坚戈增加到2024年的3.3万亿坚戈，增幅达1.4倍。

2025年上半年，这一积极势头继续延续。农业总产值达1.8万亿坚戈，同比增长3.7%。其中，食品产值增长10%，达到1.8万亿坚戈；饮料产量增长5%，达5668亿坚戈。

2021年至2024年间，农业总产值增长11.3%，由7.5万亿坚戈增至8.3万亿坚戈。其中，种植业产值从4.4万亿坚戈增至5万亿坚戈，增长14%；畜牧业产值从3.117万亿坚戈增至3.2901万亿坚戈，增长5.6%。

该行业其他主要指标同样呈现积极变化。农工综合体产品出口额增长1.3倍，从38亿美元增至51亿美元。农业固定资产投资增长1.2倍，从7725亿坚戈增至9190亿坚戈；食品生产投资则从1183亿坚戈提升至1803亿坚戈。农业劳动生产率也由2021年的每人340万坚戈提高到500万坚戈。

同期，全国牛存栏量从390.42万头增至429.66万头（增长10%），小反刍动物数量则由992.34万头增至1164.34万头（增长17.3%）。

值得一提的是，从去年9月至今年8月，哈萨克斯坦大麦出口总量达182万吨，同比增长两倍。

【编译：阿遥】