2024年，哈萨克斯坦农工综合体建设迎来了“丰收年”，超过50个投资项目落地，总投资额更是突破了300亿坚戈。

在这股农业投资浪潮中，突厥斯坦州成为了实施农业投资项目的领头羊，共投产了10家新企业。这些企业涵盖了年养鸡场、屠宰场、冷库、温室综合体、牛奶和蔬菜加工厂等多个领域。

阿拜州也不甘落后，新建了8家企业，其中包括畜牧业良种改良项目、未精制葵花籽油和饼粕项目。此外，还有6家农场扩大了机械化拖拉机车队。

阿克莫拉州的企业充分利用了国家支持措施，实施了扩建奶牛场、加工植物和动物产品等项目。具体来说，新建了饲料厂、面粉厂、禽肉冷冻半成品加工厂等，为当地农业注入了新的活力。

江布尔州投产了一座3000万枚鸡蛋孵化场，同时三家农场还安装了喷灌系统，提升了农业生产的效率和水平。

除了大型企业，小型企业项目也在积极推进。比如，阿克托别州新建了一座能容纳100头牲畜的育种场，并在“Auyl Amanaty”项目框架内建造了一座年产4吨的蔬菜温室。

另外，巴甫洛达尔州新建了两座1.4万吨蔬菜储存设施，东哈州也新建了一座6000吨粮仓，并建立了颗粒饲料生产线，为当地农产品的存储和加工提供了更好的条件。

这些投资项目的实施，不仅促进了农业的发展，提高了产量和农产品质量，还创造了新的就业机会，总体上提高了地方经济潜力。

【编译：阿遥】