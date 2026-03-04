哈蒙深化农工综合体合作 双边贸易额同比增长32%

萨帕若夫在会谈中指出，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于2024年对蒙古国进行的访问，为两国双边协作注入了强劲动力。访问期间，双方签署了关于皮革与羊毛加工合作以及兽医领域协作的两份重要备忘录，充分彰显了两国加强农业伙伴关系的共同意愿。他表示，去年哈蒙双边贸易额同比增长32%，达到3000万美元，展现出两国经贸联系持续向好的发展势头。

会谈中，双方特别关注进一步扩大贸易规模以及推动农产品供应多元化等议题。

在双边协作框架下，两国兽医主管部门已就哈萨克斯坦向蒙古国出口种用大牲畜、食用蛋、禽肉以及商品用和种用羊所需的兽医卫生证书文本达成一致并完成批准程序。

目前，哈方正就自蒙古国进口开士米山羊的相关项目开展研究工作。为实地了解动物疫病形势并全面评估兽医合作具体细节，哈萨克斯坦兽医监督与监察委员会代表团正在蒙古国进行考察访问。

多吉·巴亚尔胡大使在发言中表示，蒙方高度重视同哈萨克斯坦在农业领域的合作，愿进一步拓展合作广度与深度。他指出，双方在扩大贸易规模、推进畜产品加工合作以及加强兽医领域互动方面拥有广阔前景。

会谈结束时，双方表示将继续保持建设性对话，推动既有协议落实见效。

【编译：阿遥】