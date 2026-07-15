哈萨克斯坦公布参加U17世界摔跤锦标赛国家队名单
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家摔跤队教练组日前公布了参加U17世界摔跤锦标赛的参赛名单。比赛将于7月27日至8月2日在阿塞拜疆首都巴库举行。
据哈萨克斯坦国家奥委会消息，本次赛事哈萨克斯坦将派出自由式摔跤、古典式摔跤和女子摔跤三个项目的运动员参赛。
自由式摔跤：
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45公斤级：阿林·扎纳特（Арын Жанат）
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48公斤级：巴克道列特·阿加别克（Бақдәулет Ағабек）
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51公斤级：萨比尔然·拉哈托夫（Сабыржан Рахатов）
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55公斤级：铁木尔兰·穆拉特（Темірлан Мұрат）
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60公斤级：马尔丹·奥林巴萨尔（Мардан Орынбасар）
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65公斤级：扎米尔·达尼亚尔（Замир Данияр）
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71公斤级：阿迪列特·热斯拜（Әділет Рысбай）
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80公斤级：阿迪尔别克·叶尔博拉托夫（Әділбек Ерболатов）
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92公斤级：努尔伊斯拉姆·艾图甘（Нұрислам Айтуған）
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110公斤级：萨根德克·铁木尔加利（Сағындық Темірғали）
古典式摔跤：
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45公斤级：努尔伊斯拉姆·帕希特然（Нұрислам Пахитжан）
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48公斤级：阿里·阿尔马斯（Әли Алмас）
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51公斤级：库阿内什别克·扎纳若尔（Қуанышбек Жанажол）
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55公斤级：迪亚尔·阿马纳利（Дияр Аманәлі）
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60公斤级：努拉雷·阿斯卡尔（Нұралы Асқар）
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65公斤级：米拉斯·马哈姆别特（Мирас Махамбет）
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71公斤级：阿利努尔·托列乌加利（Әлинұр Төлеуғали）
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80公斤级：阿里汗·库舍夫（Әлихан Кушев）
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92公斤级：阿里·别肯加兹（Әли Бекенғазы）
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110公斤级：阿雷斯坦·铁木尔加利（Арыстан Темірғали）
女子摔跤：
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40公斤级：阿娅鲁·伊利亚斯（Аяру Ілияс）
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43公斤级：达娜拉·达伊尔别科娃（Данара Даирбекова）
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46公斤级：英珠·巴克阔扎（Інжу Баққожа）
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49公斤级：阿亚纳特·梅因拜（Аянат Мейінбай）
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53公斤级：阿拉伊勒姆·科普扎萨尔（Арайлым Көпжасар）
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57公斤级：阿丽娜·库阿内绍娃（Арина Қуанышова）
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61公斤级：阿鲁然·巴赫特努尔（Аружан Бақытнұр）
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65公斤级：艾莎·阿卜迪马利克（Айша Әбдімәлік）
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69公斤级：哈迪莎·弗柳克（Хадиша Флюк）
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73公斤级：巴詹·库尔曼拜（Бағжан Құрманбай）
据了解，本届U17世界摔跤锦标赛将于7月27日至8月2日在阿塞拜疆巴库举行。