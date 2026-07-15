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    哈萨克斯坦公布参加U17世界摔跤锦标赛国家队名单

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家摔跤队教练组日前公布了参加U17世界摔跤锦标赛的参赛名单。比赛将于7月27日至8月2日在阿塞拜疆首都巴库举行。

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    Фото: ҚР ҰОК

    据哈萨克斯坦国家奥委会消息，本次赛事哈萨克斯坦将派出自由式摔跤、古典式摔跤和女子摔跤三个项目的运动员参赛。

    自由式摔跤：

    • 45公斤级：阿林·扎纳特（Арын Жанат）

    • 48公斤级：巴克道列特·阿加别克（Бақдәулет Ағабек）

    • 51公斤级：萨比尔然·拉哈托夫（Сабыржан Рахатов）

    • 55公斤级：铁木尔兰·穆拉特（Темірлан Мұрат）

    • 60公斤级：马尔丹·奥林巴萨尔（Мардан Орынбасар）

    • 65公斤级：扎米尔·达尼亚尔（Замир Данияр）

    • 71公斤级：阿迪列特·热斯拜（Әділет Рысбай）

    • 80公斤级：阿迪尔别克·叶尔博拉托夫（Әділбек Ерболатов）

    • 92公斤级：努尔伊斯拉姆·艾图甘（Нұрислам Айтуған）

    • 110公斤级：萨根德克·铁木尔加利（Сағындық Темірғали）

    古典式摔跤：

    • 45公斤级：努尔伊斯拉姆·帕希特然（Нұрислам Пахитжан）

    • 48公斤级：阿里·阿尔马斯（Әли Алмас）

    • 51公斤级：库阿内什别克·扎纳若尔（Қуанышбек Жанажол）

    • 55公斤级：迪亚尔·阿马纳利（Дияр Аманәлі）

    • 60公斤级：努拉雷·阿斯卡尔（Нұралы Асқар）

    • 65公斤级：米拉斯·马哈姆别特（Мирас Махамбет）

    • 71公斤级：阿利努尔·托列乌加利（Әлинұр Төлеуғали）

    • 80公斤级：阿里汗·库舍夫（Әлихан Кушев）

    • 92公斤级：阿里·别肯加兹（Әли Бекенғазы）

    • 110公斤级：阿雷斯坦·铁木尔加利（Арыстан Темірғали）

    女子摔跤：

    • 40公斤级：阿娅鲁·伊利亚斯（Аяру Ілияс）

    • 43公斤级：达娜拉·达伊尔别科娃（Данара Даирбекова）

    • 46公斤级：英珠·巴克阔扎（Інжу Баққожа）

    • 49公斤级：阿亚纳特·梅因拜（Аянат Мейінбай）

    • 53公斤级：阿拉伊勒姆·科普扎萨尔（Арайлым Көпжасар）

    • 57公斤级：阿丽娜·库阿内绍娃（Арина Қуанышова）

    • 61公斤级：阿鲁然·巴赫特努尔（Аружан Бақытнұр）

    • 65公斤级：艾莎·阿卜迪马利克（Айша Әбдімәлік）

    • 69公斤级：哈迪莎·弗柳克（Хадиша Флюк）

    • 73公斤级：巴詹·库尔曼拜（Бағжан Құрманбай）

    据了解，本届U17世界摔跤锦标赛将于7月27日至8月2日在阿塞拜疆巴库举行。

    体育 哈萨克斯坦
    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译