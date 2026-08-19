阿拉木图公布现有建筑抗震性能排查情况
（哈萨克国际通讯社讯）为了解阿拉木图市现有建筑的抗震能力，哈通社向阿拉木图市建筑和城市规划管理局发去问询函。该局在回复中详细介绍了近年来该市建筑抗震性能排查及相关加固工作的情况。
据该管理局介绍，为全面掌握阿拉木图现有建筑的抗震性能，相关部门先后开展了建筑抗震性能普查工作。这项工作分两个阶段进行，分别于2017—2018年和2023—2024年实施。
“根据2017—2018年开展的第一阶段普查结果，共对10525处设施进行了调查，其中包括8176处多层住宅楼和2349处公共民用建筑。在接受调查的设施中，有3101处被认定为抗震性能不足。”该局在回复中称。
在2023—2024年开展的第二阶段普查中，共有10916处设施接受调查，其中包括1641处多层住宅楼和9275处公共民用建筑。
据管理局提供的数据，其中2562处设施被认定为抗震性能不足，包括408处多层住宅楼和2154处公共民用建筑。
为消除上述安全隐患，相关部门已开展一系列工作。
“根据普查结果，并考虑现有资金情况，2017年至2024年期间，阿拉木图市政府对82处设施实施了抗震加固，其中包括64处教育设施、16处医疗卫生设施和2处行政设施。”阿拉木图市建筑和城市规划管理局在回复中称。
今年4月，阿拉木图市政府曾对外宣布，正在研究成立专门机构，负责收购环保标准较低的老旧汽车，并对其进行后续报废处理。近日，阿拉木图市生态与环境管理局表示，老旧车辆回购机制已被纳入改善大气空气质量的相关行动计划。