阿拉木图公布现有建筑抗震性能排查情况

据该管理局介绍，为全面掌握阿拉木图现有建筑的抗震性能，相关部门先后开展了建筑抗震性能普查工作。这项工作分两个阶段进行，分别于2017—2018年和2023—2024年实施。

“根据2017—2018年开展的第一阶段普查结果，共对10525处设施进行了调查，其中包括8176处多层住宅楼和2349处公共民用建筑。在接受调查的设施中，有3101处被认定为抗震性能不足。”该局在回复中称。

在2023—2024年开展的第二阶段普查中，共有10916处设施接受调查，其中包括1641处多层住宅楼和9275处公共民用建筑。

据管理局提供的数据，其中2562处设施被认定为抗震性能不足，包括408处多层住宅楼和2154处公共民用建筑。

为消除上述安全隐患，相关部门已开展一系列工作。

“根据普查结果，并考虑现有资金情况，2017年至2024年期间，阿拉木图市政府对82处设施实施了抗震加固，其中包括64处教育设施、16处医疗卫生设施和2处行政设施。”阿拉木图市建筑和城市规划管理局在回复中称。

今年4月，阿拉木图市政府曾对外宣布，正在研究成立专门机构，负责收购环保标准较低的老旧汽车，并对其进行后续报废处理。近日，阿拉木图市生态与环境管理局表示，老旧车辆回购机制已被纳入改善大气空气质量的相关行动计划。