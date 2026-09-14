暑期付费公路通行量超2580万次 热门线路集中在阿拉木图和奇姆肯特周边

（哈萨克国际通讯社讯）2026年6月1日至8月31日，哈萨克斯坦28个国家级公路收费路段累计记录车辆通行2581.8167万次，暑期日均通行量约28.1万次。

据哈萨克斯坦国家公路公司（ҚазАвтоЖол）消息，今年夏季通行量最大的路段为阿拉木图—科纳耶夫公路，共记录431.0266万次通行。

奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境路段以268.2324万次位居第二，奇姆肯特—塔拉兹路段以187.2053万次排名第三。

此外，塔拉兹—凯纳尔、阿斯塔纳—铁米尔套、阿斯塔纳—休钦斯克、奇姆肯特—克孜勒奥尔达以及科纳耶夫—塔尔迪库尔干等路段也保持较高通行强度。

数据显示，通行量排名前十的收费路段合计超过1820万次，占整个收费公路网络暑期总通行量约71%。

从出行方向看，公路客流不仅集中在国内主要城市之间，通往热门旅游和休闲区域的线路需求也较高。阿拉木图—科纳耶夫、阿斯塔纳—休钦斯克、休钦斯克—阔克舍套、卡拉干达—巴尔喀什、克孜勒奥尔达—阿拉尔以及乌沙拉尔—多斯特克等线路，已成为国内自驾游的重要通道。

哈萨克斯坦国家公路公司指出，高质量道路基础设施的发展是推动汽车旅游增长的重要因素之一。道路通达性、安全性和出行舒适度提升，将进一步扩大国内自驾旅行空间。

目前，国家公路沿线已运营约1500个路边服务设施，包括加油站、餐饮点、酒店、休息区、卫生设施及其他面向驾乘人员的服务场所。

与此同时，国家级公路沿线已投入使用60多个电动汽车充电站。相关网络的持续扩展，有助于提升电动汽车城际出行能力，并完善现代化公路旅行基础设施。

2026年6月1日至8月31日通行量排名前十的收费路段分别为：

阿拉木图—科纳耶夫：431.0266万次； 奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境：268.2324万次； 奇姆肯特—塔拉兹：187.2053万次； 塔拉兹—凯纳尔：181.5796万次； 阿斯塔纳—铁米尔套：149.3818万次； 阿斯塔纳—休钦斯克：146.0655万次； 奇姆肯特—克孜勒奥尔达：140.8438万次； 科纳耶夫—塔尔迪库尔干：120.2409万次； 休钦斯克—阔克舍套：106.3372万次； 塔拉兹绕城公路（凯纳尔—奇姆肯特）：94.5725万次。

相关数据表明，汽车仍是哈萨克斯坦国内出行的重要交通方式之一。公路建设和服务设施完善，也正进一步带动旅游目的地可达性提升以及沿线中小企业和路边服务业发展。