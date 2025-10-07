哈萨克斯坦收费公路通行量突破5400万次：2025年上半年数据出炉

作为哈萨克斯坦公路基础设施的重要组成部分，收费公路覆盖了连接主要城市、边境口岸和工业区的关键线路。截至目前，这些公路已成为民众和货运车辆的首选通道，推动了区域经济活力。

以下是2025年上半年各收费公路通行量排名前26位的统计数据（单位：次）：

1. 阿拉木图—库纳耶夫：890万

2. 奇姆肯特—乌兹别克斯坦边境：698万

3. 奇姆肯特—塔拉兹：493万

4. 塔拉兹—凯纳尔：409万

5. 奇姆肯特—库里尔达：360万

6. 阿斯塔纳—铁米尔套：340万

7. 库纳耶夫—塔勒德库尔干：300万

8. 阿斯塔纳—休钦斯克：294万

9. 休钦斯克—科克舍套：253万

10. 阿斯塔纳—巴甫洛达尔：194万

11. 阿拉木图—霍尔加斯：182万

12. 库里尔达—阿拉尔：134万

13. 科斯泰—杰尼索夫卡：133万

14. 科克舍套—彼得罗巴甫尔：131万

15. 塔拉兹市环路：131万

16. 巴甫洛达尔—塞梅—卡尔巴陶：99.8万

17. 巴尔喀什—布雷尔拜塔尔：97.4万

18. 阿克托别—俄罗斯边境（奥伦堡）：96.2万

19. 巴甫洛达尔—俄罗斯边境（鄂木斯克）：65.9万

20. 科斯泰—俄罗斯边境（特罗伊茨克）：61.5万

21. 乌拉尔—俄罗斯边境（萨马拉）：60.9万

22. 楚市—布雷尔拜塔尔：49.2万

23. 乌拉尔—俄罗斯边境（萨拉托夫）：43.5万

24. 坎迪阿加什—马卡特：38.5万

25. 贝纽—阿克齐吉特（乌兹别克斯坦边境）：12.7万

26. 乌沙拉尔—多斯特克：2.9万

这些数据反映了哈萨克斯坦交通网络的区域分布特点：南部和东部线路如阿拉木图—库纳耶夫和奇姆肯特相关路段通行量居高不下，凸显了跨境贸易和城市间流动的强劲需求；北部线路如阿斯塔纳周边则受益于首都辐射效应。

【编译：木合塔尔·木拉提】