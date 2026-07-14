哈萨克斯坦收费公路通行套餐价格公布：最低4325坚戈/年

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦国家公路公司（«ҚазАвтоЖол»）日前介绍了收费公路通行套餐（Abonnement）的收费标准及办理方式，并提醒符合条件的驾驶员可购买月度或年度通行套餐，以便在指定收费公路上通行。

根据规定，申请人须满足以下条件：

车辆注册地位于收费公路沿线相邻地区（车辆注册信息以哈萨克斯坦内务部数据库为准）；

无收费公路通行费欠费记录。

符合条件的车主可通过线上申请，也可前往客户服务中心或收费站办理。

目前，收费公路通行套餐分为月度套餐（30个自然日）和年度套餐（365个自然日）两种。

月度套餐

月度套餐不适用于乘用车，仅面向客车和货车开放。

收费标准如下：

16座及以下客车、载重2.5吨以下货车 ：Ⅰ类公路8650坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路4325坚戈；

32座及以下客车、载重5.5吨以下货车 ：Ⅰ类公路17300坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路8650坚戈；

32座以上客车及载重10吨以下汽车列车 ：Ⅰ类公路25950坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路12975坚戈；

载重10吨以上至15吨以下货车 ：Ⅰ类公路34600坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路17300坚戈；

载重15吨以上货车（含挂车及半挂牵引车）：Ⅰ类公路43250坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路21625坚戈。

年度套餐

年度套餐适用于所有符合条件的车辆，其中乘用车也可购买。

收费标准如下：

乘用车 ：4325坚戈；

16座及以下客车、载重2.5吨以下货车 ：Ⅰ类公路86500坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路51900坚戈；

32座及以下客车、载重5.5吨以下货车 ：Ⅰ类公路173000坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路103800坚戈；

32座以上客车及载重10吨以下汽车列车 ：Ⅰ类公路259500坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路155700坚戈；

载重10吨以上至15吨以下货车 ：Ⅰ类公路346000坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路207600坚戈；

载重15吨以上货车（含挂车及半挂牵引车）：Ⅰ类公路432500坚戈，Ⅱ、Ⅲ类公路259500坚戈。

如何办理

符合条件的车主可通过以下三种方式办理收费公路通行套餐：

拨打客服热线 1403 ；

登录 kaztoll.kz 网站在线办理；

前往收费站或客户服务中心办理。

此前，哈萨克斯坦国家公路公司还公布了今年以来全国通行量最高的收费公路路段。