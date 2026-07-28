哈国收费公路通行费处于全球较低水平

据该公司数据，小型客车提前缴费情况下，在收费公路行驶100公里平均需支付约207坚戈。货运车辆通行费则根据载重和道路等级有所不同。

QazAvtoJol分析显示，小型客车在哈萨克斯坦收费公路的通行费用，比俄罗斯、土耳其、中国、法国和日本类似收费路段低15至40倍。

该公司指出，收费标准由国家主管部门批准，并按照月度核算指标（МРП）的一定比例计算，QazAvtoJol无权自行制定或调整通行费。

具体费用取决于行驶里程、道路技术等级、车辆类型以及付款方式，提前向账户充值可享受较低收费标准。

在一级技术等级收费公路上，小型客车提前缴费时每100公里平均通行费约为207坚戈，后付费约为235坚戈。二级和三级技术等级公路不向小型客车收取通行费。

货运车辆和商业客运车辆实行差别化收费。一级技术等级公路上，根据车辆载重不同，提前缴费情况下每100公里收费为800至3700坚戈。

作为对比，QazAvtoJol数据显示，小型客车行驶100公里收费公路，在中国约需3200至4200坚戈，在土耳其约3400坚戈，在俄罗斯约4400坚戈，在法国约7100坚戈，在日本约8400坚戈。

QazAvtoJol同时强调，较低的通行费并不意味着可以降低道路质量要求。如果发现的道路缺陷影响行车安全，相关路段将在问题完全解决前暂时从收费里程中剔除。

2026年，这一临时免收通行费机制已在14条收费公路的部分存在缺陷路段实施。费用将由系统自动重新计算，驾驶员无需另行申请。

收费公路所得收入全部用于道路维修养护、购置专业设备、施划道路标线、修复交通标志和防护设施、冬季道路维护、收费系统运营以及保障道路交通安全。