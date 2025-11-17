东哈州“鲁班工坊”学员在2025世界职业院校技能大赛斩获铜牌

世界职业院校技能大赛是全球技术高等教育领域规模最大的国际赛事之一。本届大赛吸引来自76个国家的超过3.3万名选手、8956支队伍参赛。

代表哈萨克斯坦出战的“鲁班工坊”团队在“电动汽车”赛项中表现出色，最终挺进决赛并获得铜牌。这一成绩充分反映了哈萨克斯坦技术教育质量稳步提升、国际合作不断深化以及技术转移项目的高效实施。

“鲁班工坊”由哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部与中国天津职业技术师范大学共同支持设立。

该机构依托国外合作伙伴建立的工坊、联合培养项目以及国际培训中心，在培养具有全球竞争力的工程技术人才方面发挥着重要作用。

这类基础设施为学生掌握前沿技术、登上国际职业舞台提供了坚实平台。

哈萨克斯坦学生在本届大赛的优异表现，彰显了本国技术教育体系的强大潜力，也标志着哈萨克斯坦正成功融入国际高等教育空间。

【编译：木合塔尔·木拉提】