哈萨克斯坦加快粮食深加工产业转型 剑指全球十强供应国行列

此前，国家元首提出了战略目标，即在未来十年内，使哈萨克斯坦跻身全球粮食深加工产品生产与供应全球十强之列。为此，哈萨克斯坦政府正采取综合措施，重点鼓励投资、推动生产力现代化，并扩大该行业的出口潜力。

目前，哈萨克斯坦每年的粮食深加工量已超过51万吨。国内现有三家专业化企业，生产淀粉、谷朊粉、糖浆、生物乙醇等多种高附加值产品。

为进一步执行总统指示，并力争在2028年前实现加工量成倍增长，哈萨克斯坦计划实施五个大型投资项目，用于小麦和玉米的深加工。这些项目投产后，年总产能预计将达到480万吨。项目总投资额约为26亿美元，预计将创造3300个新就业岗位。

上述倡议的实施，将显著提升高深加工度产品的产量，扩大氨基酸、糖浆、维生素及生物成分的生产规模，在提高劳动生产率的同时，大幅增加非资源类农产品的出口额。

这些深加工产品将主要面向欧洲国家、中国、印度、独联体国家、中东及非洲市场，这与哈萨克斯坦扩大出口版图的战略目标高度契合。

重点建设项目包括：库斯塔奈州年处理能力415万吨的小麦加工厂；突厥斯坦州和江布尔州的玉米加工企业；以及位于首都阿斯塔纳市和阿克莫拉州的淀粉、谷朊粉、生物乙醇和氨基酸生产基地。

【编译：阿遥】