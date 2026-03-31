工业4.0转型见效：500家企业完成技术评估 11个AI项目落地

纳哈斯帕耶夫强调，推动创新发展与技术升级是国家工业政策的核心方向之一。在《工业政策法》中，数字化转型、引入"工业4.0"相关技术、发展工业基础设施以及吸引投资用于企业现代化改造被列为优先事项。

—这些措施的落地已取得显著成效。例如，加工制造业应用创新技术解决方案生产的产品产值已达约1.9万亿坚戈。与此同时，企业在创新领域的投入较2021年增长了4.5倍，达到1.9万亿坚戈。应用数字技术企业的占比也从19%提升至23%，-纳哈斯帕耶夫表示。

此外，纳哈斯帕耶夫还透露，哈方已对国内500家企业的技术水平进行了全面评估。

他指出，哈萨克斯坦正在形成一个旨在推动数字化转型、支持初创企业及引入现代技术的创新生态系统。

—在对500家企业进行技术水平评估的基础上，我们针对生产流程现代化提出了23项具体建议。此外，已有240名相关员工接受了数字化技术应用方面的专业培训，-纳哈斯帕耶夫说道。

据他介绍，在落实人工智能引入路线图的框架下，哈方已在工业生产领域成功实施了11个应用人工智能技术的试点项目。

【编译：阿遥】