工业部：铁路装备制造产值8年增长逾7倍

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部消息，铁路装备制造业近年来保持较快增长，目前其产值已占全国机械制造业总产值的13%。

铁路运输和物流是哈萨克斯坦经济发展的重要组成部分。近年来，随着产业升级和本土制造能力提升，铁路装备制造企业的生产能力和竞争力不断增强。

目前，全国共有60多家铁路装备制造企业，从业人员超过8500人，产品本地化率根据不同品类达到30%至90%。

主要生产企业分布在阿斯塔纳、彼得罗巴甫尔、埃基巴斯图兹、斯捷普诺戈尔斯克、巴甫洛达尔、塞梅、乌斯卡曼和阿特劳等城市，产品涵盖机车、货运和客运车厢、轴承、整体轧制车轮、车轴、转向架零部件以及其他铁路装备。

在工业化政策推动下，Wabtec Corporation、Alstom、Stadler等国际铁路装备企业也参与哈萨克斯坦机车和车厢制造领域发展。

工业和建设部表示，过去8年，哈萨克斯坦铁路装备制造产值增长超过7倍，从1045亿坚戈增至7340亿坚戈。

2025年，铁路装备制造产值同比增长22.5%，达到7340亿坚戈，占全国机械制造业总产值的13%。

去年，哈萨克斯坦本土企业共生产114台机车，其中包括45台电力机车和69台柴油机车；同时生产3068节各类车厢，包括敞车、平台车和客运车厢。

今年上半年，铁路装备制造业继续保持增长，产值同比增加16.6%，达到3450亿坚戈。

其中，电力机车产量增长24%，客运车厢增长11%，铁路维修和养护车辆产量增长3.3倍，机车零部件以及列车运行控制机械设备产量增长36%。

按照2026年生产计划，哈萨克斯坦企业计划生产94台机车、193节客运车厢、1323节敞车和2377节平台车。部分车型仍具备进一步扩大产量的能力。

与此同时，哈萨克斯坦正在通过新建工厂和改造现有产能进一步扩大铁路装备制造规模。

去年，阿斯塔纳与瑞士Stadler Bussnang AG合作建设的“Stadler Kazakhstan”工厂正式投产，设计年产能为100节客运车厢，可生产软卧车厢、硬卧车厢、工作人员车厢及技术车厢等多种车型。

在阿特劳州，TexolTrans公司已启动年产6000节货运车厢的生产项目。阿特劳车厢制造厂去年生产305节敞车。

TexolTrans还正在阿特劳建设铸造厂，计划于2027年投产，年产铸件能力最高可达6万吨，并预计创造约500个就业岗位。项目建成后，铁路车厢零部件本地化率有望提升至90%。

塞梅机械制造厂自2025年起启动年产600节敞车项目。

在埃基巴斯图兹，Railways Systems KZ控股公司已形成铁路装备产业集群，并与铁路车轮制造企业Prommashkomplekt协同发展。相关产业集群有助于优化物流和企业间协作，并为高技术铁路产品生产创造条件。

此外，Vostokmashzavod和Format Mach Company正在实施自动化造型生产线项目，以扩大高质量铸件产能；Railcast Systems则正在建设锻造轮箍生产设施。

工业和建设部表示，上述项目将进一步提高哈萨克斯坦铁路装备制造领域的本土附加值，并增强国家高技术工业产品的出口能力。