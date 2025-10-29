工业部：发现多起以“试验性开采”为掩护的非法采矿行为

他在马吉利斯（议会下院）回答记者提问时表示，工业和建设部专家团队正对矿产资源合同义务的执行情况进行常态化监测。

—在这方面，我们已批准针对各地区矿床的检查计划，2025—2026年期间将涵盖约440个目标。目前已检查约300个。遗憾的是，我们发现了多起以“试验性工业开采”为借口实施隐秘非法采矿的迹象。因此，我们计划强化对此类行为的责任追究。-沙尔汗说。

他指出，若投资者仅获得勘探许可，在矿藏尚未纳入国家矿产储备平衡表之前，无权进行开采。

—如果发现类似行为，我们将引入吊销许可证的制裁措施。此前我们并没有这一机制。-沙尔汗强调。

据他介绍，《刑法典》对非法开采和销售贵金属的行为已有相应处罚，目前部分案件正在调查中。

—目前已确认七个目标。为彻底查明相关违法行为，我们还将继续开展检查。这类案件在全国范围内均有发现，从卫星图像上也能观察到，其中包括非法采金活动。相关损失正在计算中，涉及七处目标的案件材料已移交警方。-沙尔汗补充道。

【编译：阿遥】