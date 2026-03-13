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    11:31, 13 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦食品工业保持强劲增长 农产品加工率今年有望达70%

    哈萨克国际通讯社讯）12日，政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林主持召开经济增长保障总部会议，梳理并研究加工工业部分重点领域的发展阶段性成果。

    哈萨克斯坦食品工业保持强劲增长 农产品加工率今年有望达70%
    Фото: Үкімет

    数据显示，今年前两个月，哈萨克斯坦食品及饮料生产领域保持较快增长。其中，食品生产总值达到6650亿坚戈，实际增长率为11.9%，明显高于此前计划的4.3%。对第一季度的预测增长率则为12%。

    饮料生产方面，产值已达到1754亿坚戈，实际增长率为4.2%，高于既定计划的4.2%水平。针对1月至3月的季度增长目标，相关部门预计将达到10.3%。

    作为对比，统计数据显示，2025年全年哈萨克斯坦饮料生产总值达到1.2万亿坚戈。

    阿扎特·苏勒坦诺夫在会上指出，食品工业目前总体保持稳定发展势头。2025年全年，哈萨克斯坦食品生产总值达到3.9万亿坚戈，较2024年的3.3万亿坚戈增长8.1%。根据政府规划，2026年这一指标预计将进一步提升至4.7万亿坚戈。

    与此同时，政府还提出，到今年年底，哈萨克斯坦农产品加工率有望提高至70%。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 政府 食品 工业
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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