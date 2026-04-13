中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:13, 13 四月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦食品工业产值增长11.9% 前两月突破6650亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部表示，2026年1月至2月，全国食品生产总值同比增长11.9%，达到6651亿坚戈，明显高于原定4.3%的增长目标。

    Производство продуктов питания увеличилось на 11,9% и превысило 665 млрд тенге
    Фото: Минсельхоз

    农业部新闻处指出，今年前两个月，多数主要食品类别保持增长态势，其中乳制品、糖果、谷物加工及饮料等领域增幅尤为明显。

    数据显示，增幅最高的是黄油产量，同比增长56.5%，达到8100吨。此外，奶酪及凝乳制品产量增长39.2%；含糖及巧克力糖果制品增长21.4%；谷物制品增长20.8%。

    肉类加工方面，肉类罐头产量增长12.9%。牛肉、猪肉、羊肉、山羊肉及马肉（鲜肉或冷鲜肉）总产量增长6.9%。香肠制品增长6%。

    植物油产量同比增长12.3%，加工及罐装水果蔬菜增长13.4%。加工牛奶增长1.6%，酸奶及发酵乳制品增长3.5%。

    粮食加工产品方面，面粉产量增长11.9%，面制糖果点心增长5.2%，意大利面等面食制品增长8.1%。

    饮料行业同样保持增长，前两个月总产值达到1754亿坚戈，同比增长10.2%。

    其中，非酒精饮料产量大幅增长43.7%，达到5.643亿升，而去年同期为3.927亿升。

    农业部表示，整体统计数据显示，哈萨克斯坦农工综合体保持稳定发展势头，国家食品安全保障能力持续增强。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 统计 食品
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读