哈萨克斯坦食品工业产值增长11.9% 前两月突破6650亿坚戈

农业部新闻处指出，今年前两个月，多数主要食品类别保持增长态势，其中乳制品、糖果、谷物加工及饮料等领域增幅尤为明显。

数据显示，增幅最高的是黄油产量，同比增长56.5%，达到8100吨。此外，奶酪及凝乳制品产量增长39.2%；含糖及巧克力糖果制品增长21.4%；谷物制品增长20.8%。

肉类加工方面，肉类罐头产量增长12.9%。牛肉、猪肉、羊肉、山羊肉及马肉（鲜肉或冷鲜肉）总产量增长6.9%。香肠制品增长6%。

植物油产量同比增长12.3%，加工及罐装水果蔬菜增长13.4%。加工牛奶增长1.6%，酸奶及发酵乳制品增长3.5%。

粮食加工产品方面，面粉产量增长11.9%，面制糖果点心增长5.2%，意大利面等面食制品增长8.1%。

饮料行业同样保持增长，前两个月总产值达到1754亿坚戈，同比增长10.2%。

其中，非酒精饮料产量大幅增长43.7%，达到5.643亿升，而去年同期为3.927亿升。

农业部表示，整体统计数据显示，哈萨克斯坦农工综合体保持稳定发展势头，国家食品安全保障能力持续增强。

【编译：达娜】