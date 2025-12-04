15:39, 04 12月 2025 | GMT +5
北哈州工业产值增长1.5倍增长 51个投资项目全面推进
（哈萨克国际通讯社讯）北哈萨克斯坦州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫在中央通讯社新闻发布会上表示，过去两年全州工业总产值增长1.5倍，其中加工制造业占比高达86%，得益于企业订单大幅增加和投资持续流入。
最具代表性的新项目为“ZIKSTO”有限责任公司投资243亿坚戈建成的新客运车厢及平板车工厂，年产能3200节，产品全部供应国内铁路使用。
目前全州正在实施总金额8940亿坚戈的51个投资项目，全部建成后将新增7800个永久性就业岗位。上半年实际吸引直接投资已超额完成全年计划两倍以上。
“克孜勒扎尔”特别经济区成为吸金主力，其范围已扩展至农村地区并新增两个子区。吸引落户的不仅有生产刨花板、拖拉机及农机具、糖果制品的大型外资企业，国内资本同样活跃，已建成投产现代化食用菌工厂及堆肥厂。
基础设施与民生领域同步提速：
- 今年已交付19.4万平方米住宅（计划33.2万平方米），新建15栋共1007套公寓
- 供水管网建设创纪录投入740亿坚戈（较前三年总和翻倍还多），其中450亿坚戈来自追缴返还资产
- 供暖季准备全面完成：修复1500公里电网、更新13公里供热管网、5公里供水管网，彼得罗巴甫尔热电二厂1号烟囱竣工
- 泰因沙市45公里供热管网改造（投资7.3亿坚戈）即将完工
州长努尔穆罕别托夫强调，工业多元化、投资倍增与基础设施大提速“三箭齐发”，正推动北哈萨克斯坦州从传统农业大州向工农并举的综合强区加速转型。