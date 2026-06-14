哈萨克斯坦轻工业从业人员超过1.8万人

（哈萨克国际通讯社讯）每年6月第二个星期日是哈萨克斯坦轻工业工作者日。值此专业节日之际，工业和建设部公布了行业发展情况。

轻工业是哈萨克斯坦社会意义重大的产业之一，近年来持续保持增长态势。数据显示，2025年全国轻工业产值达到2595亿坚戈，较2024年增长22.6%。其中，纺织业产值达1590亿坚戈，成为拉动行业增长的主要动力。

工业和建设部表示，轻工业仍是制造业中发展最快的领域之一。2026年1月至4月，行业总产值达到771亿坚戈，实际增长指数达225.2%。

其中，纺织业增长最为显著，产值达到460亿坚戈，实际增长指数高达296%；服装制造业产值为252亿坚戈，实际增长指数为135.8%；皮革及相关制品产值达到58亿坚戈，实际增长指数为142%。

目前，哈萨克斯坦轻工业领域共有1400多家企业，提供超过1.8万个就业岗位。其中，服装生产企业数量最多，占行业企业总数的一半以上。

为进一步推动行业发展，工业和建设部正在制定《2026—2030年轻工业发展综合规划》。该文件将推出一系列支持本土生产商的新举措，包括建立本地化水平提升协议机制，将提高本地化率的义务与国家支持措施相结合。

同时，政府还在研究税收激励政策，包括在加强数字化监管的基础上，对企业所得税和增值税实施零税率等措施。

纺织业发展被列为行业重点方向。目前，哈萨克斯坦正在推进棉纺织产业集群建设路线图，并持续开展招商引资和原材料深加工工作。

自2023年以来，通过“工业发展基金”股份公司优惠融资机制，轻工业领域已有6个项目获得批准并完成融资，总投资额达102亿坚戈。

为提升市场透明度，哈萨克斯坦正在推进轻工业产品标识和追溯体系建设，以减少灰色经济活动，营造公平竞争环境。

在吸引投资方面，轻工业已被纳入全国10个经济特区的优先发展产业目录。相关企业可享受完善基础设施、税收优惠以及多项国家支持政策。

投资项目也为行业发展注入了新动力。2025年，哈萨克斯坦在工业化统一项目库框架下实施了9个轻工业项目，创造就业岗位520多个。

其中，重点项目之一是与“Turkistan Textile”有限责任公司签署投资协议，建设涵盖棉花加工全产业链的综合项目。该项目旨在打造现代化生产体系，提高高附加值产品产量。

根据规划，到2026年底，哈萨克斯坦轻工业领域还将新增9个投资项目，进一步创造就业机会，增强国家工业发展潜力。

此前，哈通社曾报道，阿斯塔纳工业产值已达到1.3万亿坚戈。