哈萨克斯坦汽车工业持续提速：产值创新高 本土化与智能制造迈向新阶段

（哈萨克国际通讯社讯） 近年来，哈萨克斯坦汽车工业保持快速发展势头，已成为推动制造业增长和经济多元化的重要力量。今年上半年，行业产值、整车产量和投资规模均实现较快增长，整车制造、零部件配套、本土化生产以及智能制造同步推进。随着一批大型整车项目相继投产、中哈汽车产业合作不断深化，哈萨克斯坦汽车产业正迈向新的发展阶段。

2015年至2016年经历短暂回调后，哈萨克斯坦汽车工业持续保持增长态势。2023年行业产值达到1.8万亿坚戈，2024年超过1.9万亿坚戈，2025年再增长25.6%，创下2.4万亿坚戈的历史新高。相比之下，2015年全国汽车工业产值仅为800亿坚戈。

2026年1月至6月，全国汽车制造企业共生产价值1.2万亿坚戈的产品，同比增长15.7%。而2025年同期行业产值同比增幅达到22.4%。

伴随产业规模不断扩大，汽车工业在哈萨克斯坦机械制造业中的地位也持续提升。2015年，该行业仅占机械制造业总产值的13%；到2020年，这一比例升至33.9%；2025年进一步提高至41.9%。今年上半年，汽车工业占机械制造业总产值的比重达到41.4%，高于去年同期的40.9%。

与此同时，汽车工业继续保持在制造业和全国工业体系中的重要地位。今年上半年，汽车、挂车及半挂车制造分别占全国制造业产值的7.1%和全国工业总产值的3.3%，与去年同期的7.3%和3.4%基本持平。

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目前，哈萨克斯坦汽车制造主要集中在少数几个大型工业中心。2026年上半年，阿拉木图以4882亿坚戈的产值位居全国首位，占全国汽车、挂车及半挂车总产值的42.3%。

库斯塔奈州以4387亿坚戈排名第二，占全国总产值的38%。阿拉木图和库斯塔奈州两地合计贡献全国汽车制造产值的80%以上。

卡拉干达州汽车工业产值达1109亿坚戈，占全国9.6%；随后依次为阿拜州563亿坚戈、阿克莫拉州432亿坚戈。排名前五位地区合计贡献全国98.6%的汽车制造产值。

其他地区产值相对较小，其中阿斯塔纳生产112亿坚戈产品，西哈萨克斯坦州为27亿坚戈，巴甫洛达尔州为14亿坚戈。此外，全国部分地区还设有从事专用车辆、挂车及汽车零部件生产的小型企业。

汽车工业对阿拉木图和库斯塔奈州地方经济的重要性尤为突出。

在阿拉木图，汽车制造占当地机械制造业产值的82.9%，占制造业总产值的43.9%，占全市工业总产值的36.4%。

库斯塔奈州对应比例分别达到79.5%、39%和27.9%。

汽车工业在阿拜州机械制造业中的占比达到67.4%；卡拉干达州为36.4%；阿克莫拉州为27.7%；西哈萨克斯坦州为10.3%。

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目前，哈萨克斯坦共有11家企业生产乘用车、商用车、客车及专用车辆。

近年来，新建产能不断投入运营，为行业发展注入新动力。

2025年，总投资超过3460亿坚戈的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂和KIA Qazaqstan工厂正式投产。两家企业均配备现代化自动化设备，共投入119台工业机器人参与生产。

据哈萨克斯坦工业和建设部介绍，商用车领域产能同样持续扩张。除Scania和Howo项目外，今年第四季度起，还计划依托Hyundai Trans Auto工厂，每年组装500辆Volvo公路牵引车。

与此同时，Barys Truck Manufactory公司正与XCMG合作推进电动重型牵引车生产项目。

值得关注的是，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对中国进行国事访问期间达成的一系列合作协议框架下，哈萨克斯坦还计划启动Li Auto、OMODA、JAECOO品牌汽车生产，建设SITRAK品牌无人驾驶公路牵引车生产线，并与BYD合作发展高速充电网络。

托卡耶夫总统多次强调，机械制造业是推动哈萨克斯坦经济多元化发展的战略性产业。

总统在国情咨文中指出，库斯塔奈州、卡拉干达州等地一批重大机械制造项目相继投产，阿拉木图建成全国规模最大的多品牌汽车制造工厂，是近年来的重要成果之一。

同时，总统还指出，当前全球无人驾驶汽车、专用车辆以及货运无人机发展迅速，哈萨克斯坦应尽快创造条件，加快相关先进技术落地，而上述合作协议正有助于落实这一战略目标。

汽车工业的发展同样体现在实际产量上。

2026年1月至6月，全国共生产汽车、挂车及半挂车9.61万辆，同比增长34.4%，实物产量增幅高于同期产值增幅。

2025年，全国汽车企业共生产各类整车及相关产品17.49万辆，同比增长18.7%，创历史新高。

此前，2023年至2024年，全国年产量基本稳定在14.7万至14.9万辆之间。作为对比，2015年全国产量仅为1.52万辆。

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乘用车仍是行业增长的主要支撑。

今年上半年，全国乘用车产量由去年同期的6.48万辆增至8.89万辆，同比增长37.2%，占汽车总产量的92.5%。

同期，客车产量增长36.4%，达到1500辆；专用车辆增长50%，达到557辆；挂车及半挂车增长5.9%，达到1800辆；卡车产量保持稳定，为3400辆。

2025年10月投产的KIA Qazaqstan工厂今年上半年已生产9800辆汽车。该工厂设计年产能为7万辆，生产流程涵盖焊装、涂装、总装及质量检测等完整制造环节。

除整车制造外，汽车零部件产业同样保持增长。

2026年上半年，全国汽车零部件及附件产值达到3.278亿坚戈，同比增长52.7%。

仅半年时间，企业产值已达到2025年全年水平的83%。

2025年汽车零部件产值为3.951亿坚戈，较此前有所下降，而今年以来行业已基本恢复增长。相比之下，2020年和2021年汽车零部件产值分别仅为7650万坚戈和1.391亿坚戈。

与此同时，本土零部件体系的发展已不局限于统计分类中的产品。

目前，企业已实现汽车座椅、多媒体系统、消声器、保险杠、燃油管路、制动管路、轮毂、轮胎、蓄电池、塑料零件、地板覆盖件以及汽车线束等产品生产。

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库斯塔奈州正在建设总投资672亿坚戈的汽车零部件本土化中心，设计年产汽车零部件套件6万套，并计划创造600个就业岗位。

阿拉木图方面，Astana Motors正投资160亿坚戈打造自有汽车零部件产业集群，涵盖多媒体系统、汽车座椅、空调系统、内饰覆盖件、消声器、管路及线束等产品生产。

根据企业规划，未来五至七年，上述项目有望将本土化率提升至51%。

客车制造领域的本土化水平也在持续提高。

QazTehna工厂已利用哈萨克斯坦Qarmet钢材启动自主冲压生产，同时推进乘客座椅、扶手、蓄电池和轮胎等产品本地化生产。

相关项目实施后，本土化率预计将由27.3%提高至48.3%。

与此同时，各企业还不断引入更加先进的制造技术。

目前，多家工厂已应用智能视频分析系统、自动质量检测系统、生产事件快速响应系统以及数字孪生等技术，在扩大产能的同时，提高生产安全水平、质量控制能力和生产管理效率。

人才培养同样成为行业发展的重要方向。

例如，2025年至2026年期间，Allur University累计培训4200人，其中1900名员工完成了小总成制造方向培训。

此外，公司还积极与各类院校开展合作，持续推进产教融合和双元制人才培养。

总体来看，汽车工业进一步巩固了其作为哈萨克斯坦机械制造业支柱产业之一的地位。行业产值和产量持续增长，新建工厂陆续投产，车型不断丰富，主要产业集群逐步形成。乘用车仍然是行业发展的主要驱动力，客车、专用车辆及汽车零部件产业也保持稳步发展。下一阶段，进一步提升本土化水平、完善本土供应链体系、推广更加先进的制造技术，将成为行业发展的重点方向。