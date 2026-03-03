哈萨克斯坦工业和建设部副部长率团访问加拿大

会议框架下，哈萨克斯坦工业和建设部与哈萨克斯坦矿业商会和奥罗拉矿业集团有限公司，在哈萨克斯坦共和国驻加拿大使馆的支持下，组织了“哈萨克斯坦日”国际论坛，致力于展示该国在地质勘探领域的潜力。

出席论坛的包括紫金矿业集团、B2Gold、First Quantum Minerals、Hatch、Arras Minerals、Xcalibur Smart Mapping 等众多国际和加拿大领先企业的代表。

副部长伊兰·沙尔汗在“哈萨克斯坦日”论坛上指出，哈萨克斯坦政府高度重视提高国家地质勘探水平。未来三年，哈萨克斯坦计划拨款约5亿美元用于地质勘探。这一数额超过了过去三十年国家地质勘探投资的总和。

副部长认为，地质勘探基地的系统性扩张和新区域的勘探工作将为吸引投资创造新的机遇，并为深化矿业冶金领域的国际合作创造条件。

活动期间，与会者还了解了哈萨克斯坦在 2024-2025 年取得的主要地质发现，以及与外国合作伙伴实施联合项目的成功经验。

当天，哈萨克斯坦代表团与加拿大和其他一些国家的矿业公司负责人举行了双边会谈。会谈期间，双方讨论了扩大在关键矿产领域的合作、引进现代勘探和生产技术以及实施哈萨克斯坦原材料加工联合项目等议题。

【编译：小穆】