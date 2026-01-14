加工制造业将成为2026年哈萨克斯坦经济增长的关键引擎

会议明确，加工制造业将成为2026年国内生产总值（GDP）增长的核心来源之一。按照副总理指示，工业和建设部已制定加工制造业发展路线图，对各细分领域的支持措施进行了系统梳理和细化。

鉴于加工制造业在国家经济体系中的基础性和系统性作用，政府决定在经济增长工作会议框架内，对各个制造业子行业逐一进行专题审议，重点分析制约发展的薄弱环节、结构性限制和增长障碍。同时，行业协会及主要市场主体也将被纳入讨论机制，以全面评估行业问题和发展潜力。

在重点行业方面，冶金工业作为加工制造业中占比约40%的支柱领域，将继续受到重点关注。预计2026年冶金行业工业实物产量指数将达到103%，增长动力来自有色金属和黑色金属产业的同步发展。冶金产品在贸易结构中的占比约为5%，通过扩大实物产量，将为贸易周转增长提供重要支撑。

机械制造业预计将在2026年实现13.4%的稳定增长，主要受益于乘用车、卡车和特种设备、自走式农业机械、货运半挂车、铁路平台车以及家用电器产量的增加。

化学工业方面，依托现有项目推进及新投资项目落地，2026年行业增长率预计为7%。建筑材料制造业计划实现6%的增长，重点产品包括波特兰水泥、陶瓷砖、钢筋混凝土制品和商品混凝土。

建筑行业在2025年已创下历史新高，全年住房竣工面积达2010万平方米。副总理要求工业和建设部以及各地区在2026年继续保持既定建设节奏。

在贸易领域，政府提出2026年实现不低于6.5%的实物贸易增长目标。政策重点将转向结构性增长因素，包括扩大农工综合体产品，尤其是粮食的出口规模，同时提升国内食品和非食品类产品的生产能力。

推动贸易增长的关键动力将来自有组织的批发体系建设。自今年起，B2B电子批发交易平台将全面投入运行，促进生产企业与国内贸易主体之间的直接对接。与此同时，政府将推行批发采购标准，提高价格形成透明度，减少不必要的中间环节，为企业营造更加可预期的经营环境。

此外，更新后的国内贸易规则要求零售渠道至少30%的经营面积用于销售哈萨克斯坦本土产品，这一举措被视为对国内制造商的重要激励。同时，通过市场经营活动规范化、数字化管理及供应链可追溯性建设，政府希望进一步压缩影子商品流通空间。

交通运输和仓储领域也将保持较高增长速度。预计2026年第一季度该领域增长率为6.1%，其中货运量将达到3.053亿吨，同比增长13.3%；客运量预计为4.966亿人次，同比增长12.2%。全年行业增长率预计为9.6%。上述目标将通过修复1.1万公里公路、建成“克孜勒扎尔—莫因特”“达尔巴扎—马克塔阿拉尔”铁路线路、投用扎伊桑、卡屯-卡拉盖和肯德尔勒机场，以及推进铁路和航空枢纽现代化改造来实现。

会议结束时，赛热克·朱曼哈林要求各地区在财政约束趋紧的背景下，继续保持关键经济领域的增长势头。同时强调，在“数字化与人工智能年”的政策框架下，相关产业的发展将成为经济政策的重要关注方向。

此前据哈萨克斯坦国家统计局初步数据，2025年1—12月全国GDP同比增长6.5%。

【编译：达娜】